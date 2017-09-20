TURİZM

Kaleiçi'ni ziyaret eden turist sayısında büyük düşüş

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32 AA

Antalya'da tarihi Kaleiçi'ne gelen turist sayısında ilk 6 ayda ciddi düşüş oldu. 5 yıl önce 40 bin turistin ziyaret ettiği tarihi bölgeyi, bu yıl 11 bin ziyaretçi gezdi. KALEDER Başkanı Hasan Kilit, turistlerin her şey dahil yöntemiyle 300 TL ile günü kapattıklarını söyledi

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    Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı 8 milyonu aşarken, birçok turist kent merkezini görmeden Antalya'dan ayrıldı. Kent merkezinin en önemli cazibe merkezi Kaleiçi ve Kalekapısı bölgesine gelen turist sayısında önceki yıllara göre büyük düşüş yaşandı. 

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    İlk 6 ayda Antalya'ya gelen 2.8 milyonun üzerindeki turistten sadece 11 bin 200'ü otelinden ayrılıp kentin merkezini dolaştı. Düşüşün en büyük nedeni ise Kaleiçi'ne en büyük ilgiyi gösteren Avrupalı turist sayısındaki azalma gösterildi.

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    4 LİRALIK ASPİRİNİN PAZARLIĞINI YAPIYOR

    Kalekapısı Esnafını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit, son iki yıla göre Antalya geneline gelen turist sayısında önemli artış olduğunu hatırlattı. 

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    Ancak turizmde gelen turist sayısından öte turistin bıraktığı rakamlara bakılması gerektiğini vurgulayan Kilit, turistin her şey dahil yöntemiyle 300 liraya yiyip içtiğini, ancak kent merkezinde 4 liradan satılan aspirini pahalı bulup pazarlık yaptığını söyledi.

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    40 BİNDEN 11 BİNE DÜŞTÜ

    Kaleiçi ve Kalekapısı'na yatırım yapanların bekledikleri karı elde edemediğine dikkati çeken Kilit, şu açıklamalarda bulundu:

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YORUMLAR 22
  • Misafir 10 Eylül 2017 Pazar 10:35
    turizmciler yarın ağlar otellerimiz boş devlet bize bahmıyır
  • Misafir 09 Eylül 2017 Cumartesi 19:11
    ben rus istirem
  • Misafir 09 Eylül 2017 Cumartesi 12:59
    Ortadoğulular gelmesinde. Kim gelirse gelsin
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