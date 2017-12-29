Turizm

Kars'a yabancı turist ilgisi

30.07.2017 - 14:35 | Güncelleme:

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, yılbaşı tatilini geçirmek isteyen İranlılar başta olmak üzere Danimarka, Hollanda ve Fransa'dan birçok yabancı turistin ilgi odağı oldu. Kayak yapmaya gelen turistler, yılbaşı öncesi Cıbıltepe'deki otellerin tamamını doldurdu

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    Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Cıbıltepe, yılbaşı öncesi İstanbul, İzmir, Ankara ve çevre iller başta olmak üzere birçok ilden gelen yerli turistlerin yanı sıra İran'dan gelen turistlerin de gözde mekanı haline geldi.

     

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    Cıbıltepe, şu sıralar İran'dan gelen sezonun ilk yabancı turist kafilesini ağırlıyor. 

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    İranlı turistler, güneşli havada sarıçam ormanları arasında kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

     

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    Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin sahibi Kürşad Gemalmaz yaptığı açıklamada, bu sezon kayak merkezine geçen yıllara göre daha çok ilgi olduğunu söyledi.

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    Gemalmaz, ülkenin birçok yerinde kayak yapılmazken Sarıkamış'ta yerli ve yabancı turistlerin kayağın keyfini çıkardığını belirterek, "Şu anda İranlı konuklarımız otelimize geldi. Mümkün olduğu kadar kayak merkezimizi yurt dışında tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.

     

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