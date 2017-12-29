Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, yılbaşı tatilini geçirmek isteyen İranlılar başta olmak üzere Danimarka, Hollanda ve Fransa'dan birçok yabancı turistin ilgi odağı oldu. Kayak yapmaya gelen turistler, yılbaşı öncesi Cıbıltepe'deki otellerin tamamını doldurdu
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Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Cıbıltepe, yılbaşı öncesi İstanbul, İzmir, Ankara ve çevre iller başta olmak üzere birçok ilden gelen yerli turistlerin yanı sıra İran'dan gelen turistlerin de gözde mekanı haline geldi.
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Cıbıltepe, şu sıralar İran'dan gelen sezonun ilk yabancı turist kafilesini ağırlıyor.
Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin sahibi Kürşad Gemalmaz yaptığı açıklamada, bu sezon kayak merkezine geçen yıllara göre daha çok ilgi olduğunu söyledi.
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Gemalmaz, ülkenin birçok yerinde kayak yapılmazken Sarıkamış'ta yerli ve yabancı turistlerin kayağın keyfini çıkardığını belirterek, "Şu anda İranlı konuklarımız otelimize geldi. Mümkün olduğu kadar kayak merkezimizi yurt dışında tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.
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Sarıkamış'ta tatil yapanların daha sonra tekrar geldiğine dikkati çeken Gemalmaz, şöyle konuştu:
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"Cıbıltepe'ye gelen bir daha başka bir yere gitmiyor, önemli olan turistleri bir kez buraya getirmek. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Hem devletimizin destekleriyle hem de oteller olarak fuarlara katılarak, çeşitli geziler düzenleyerek tanıtım yapıyoruz. Bunun meyvelerini de almaya başladık. İran'a yaptığımız gezi sonucu yapılan anlaşmayla ilk turist kafilemiz Cıbıltepe'ye geldi."
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YILBAŞI ÖNCESİ OTELLER DOLDU
Gemalmaz, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu projesi kapsamında yolcu taşımacılığının yapılmasıyla bölgeye daha çok turistin geleceğini vurgulayarak, "İnşallah BTK'da ulaşım başladığında Azerbaycan'dan da turist kafileleri gelecek.Yılbaşı için bütün otellerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Konuklarımıza en iyi hizmeti verebilmek için çaba sarf ediyoruz. İnşallah sezonu dolu dolu geçireceğiz" diye konuştu.
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İran'dan gelen turistlerden Sait Gaffari de Sarıkamış'ın doğal güzellikleri, pistleri ve kar kalitesinin çok iyi olduğunu ifade ederek, "Tahran'da yaşıyorum. Bu sene İran'da kar yok, kayak için Sarıkamış'a geldik. Buranın pistleri, otelleri, insanları çok iyi. İnşallah bundan sonra İran'dan daha çok turist gelecek" dedi.
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İranlı Shahroz Moenni ise Sarıkamış'taki kayak merkezini çok beğendiğini anımsatarak, "Sarıkamış'ın en önemli özelliği amatör ve profesyonel anlamda kayak yapanlar için alternatif pistlerin bulunmasıdır. Özellikle Karanlık Dere bölgesindeki pistler mükemmel." şeklinde konuştu.
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"BURASI DAĞLARIN ARASINA SAKLANMIŞ CENNET GİBİ"
Danimarka'da yaşayan Fatma Kaan da kayak merkezinin kartpostallık manzarayı içinde barındırdığını ifade ederek, "Danimarka'dan oğlumla geldim. Sarıkamış herkesin görmesi gereken bir yer. Burası dağların arasına saklanmış cennet gibi" değerlendirmesinde bulundu.
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Yılın birçok günü güneşli olmasına rağmen karı uzun süre özelliğini kaybetmeyen ve çığ tehlikesi olmayan Cıbıltepe, bilgisayar donanımlı olan ve saatte bin 200 kişi taşıma kapasitesine sahip 4 telesiyej ile toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 9 pistiyle kayakseverlere hizmet veriyor.
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YILBAŞI TATİLİ İÇİN OTELLER DOLDU
Yeni yıl tatiline günler kala kayak merkezleriyle ünlü Ilgaz Dağı´nda bulunan oteller tıka basa doldu. Yılbaşı hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan otel yöneticileri, bu yoğunluktan oldukça memnun olduklarını belirtti.
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Otel yöneticileri, pistlerde yeterli kar olmasına rağmen, hafta sonu yağması beklenen kar yağışı ile 2018 yılının kış turizmi adına güzel başlangıç yapmış olacağını söyledi.
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Ilgaz Dağı Milli Parkında bulunan kayak merkezinde, 3´ü özel sektöre ait olmak üzere toplam 7 otelde 1800 yatak kapasitesi bulunuyor.
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Ilgaz Dağı'nda, mekanik tesis olarak 2 teleski, 2 telesiyej bulunurken, 5 pistteki toplam uzunluk 5.5 kilometre. Yeni sezona merhaba diyecek olan Ilgaz´da meteorolojik verilere göre, hafta sonu yeni bir kar yağışı bekleniyor.
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HAFTA SONU OTEL DOLULUK ORANLARI YÜZDE 98'İ BULUYOR
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.
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Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta, Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan kayak merkezine yerli ve yabancı tatilciler yoğun ilgi gösteriyor.
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Merkezde bulunan toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yüzde 95 ila 98 doluluk oranı ile hizmet veriyor.
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Yoğunluk nedeniyle tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlanıyor.
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Kar kalınlığının, otellerin yapay kar makineleriyle bir metrenin üzerine çıktığı pistlere akın eden tatilciler, kayak ve snowboard yapıyor.
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Öte yandan kayak merkezindeki yoğunluk ve sahip olduğu doğal güzellik, drone ile görüntülendi.
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KARTALKAYA'DAN DİĞER GÖRÜNTÜLER!
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ULUDAĞ'DA HEDEF 2015 BİN GECELEMENİN ÜZERİNE ÇIKMAK
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da yeni sezondan umutlu olan turizmciler, turist ve geceleme sayısında geçen kış dönemini geride bırakmayı hedefliyor.
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Kar kalınlığının yaklaşık yarım metre olduğu Uludağ'da tesislerin bir bölümü yeni sezon faaliyetleri için hazırlıklarını tamamlayıp yerli ve yabancı konuklarına kapılarını açarken, diğer oteller de bu ay içinde hizmet vermeye başlayacak.
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Uludağ'da 8 bine yakın yatak kapasitesine sahip otel, pansiyon ve misafirhanelere 3 günlük yılbaşı ağırlıkta olmak üzere yapılan rezervasyonlar, turizm işletmecilerinin yüzünü güldürüyor.
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Bursa İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü rakamlarına göre, 2016-2017 kış sezonunda Uludağ'daki otellerde 85 bin civarında yerli ve yabancı turist konakladı.Uludağ'da aynı dönemdeki geceleme sayısı yaklaşık 215 bin olarak gerçekleşirken, en fazla yoğunluk 85 bin gecelemeyle 2017 yılı ocak ayında oldu.
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Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Haluk Beceren yaptığı açıklamada, sezon açılmadan otellerin bir kısmının hizmete girdiğini söyledi.Yeni sezon hazırlıklarının neredeyse tamamlandığını aktaran Beceren, "Önümüzdeki haftalarda kar yağışıyla pistlerde daha fazla kayak hizmeti verilecek" dedi.
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Hedeflerinin geçen yılki turist ve geceleme sayısını geçmek olduğunu vurgulayan Beceren, "Ümidimiz var, inşallah daha fazla olacak diye bekliyoruz. Amacımız, geçen yılki turist sayısını geçmek. Her yıl daha iyi olmak istiyoruz" diye konuştu.
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ULUDAĞ'IN TURİZME VE EKONMİYE KATKISI
Uludağ'ın ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğunu belirten Beceren, şunları kaydetti:
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Bursa da yaklaşık 15 bin yatak kapasitesi varken sadece Uludağ, bu açıdan önemli bir potansiyele sahip. Ülke ekonomisine ne kadarlık bir katkı sunduğumuz belli. Bir turizm endüstrisindeki tesisin yan sanayi olarak etrafında 54 ayrı iş kolu var.
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Turizm endüstrisi olarak biz hepsine iş veriyoruz. Ayrıca ithalatımız yok. Bizim ithalat olarak kullandığımız malzemeler doğalgaz ve elektriktir. Bunun dışında yurt dışından bir giriş olmuyor. Biz direk Türkiye için üreten, değer üreten tesisleriz.
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Bunun dışında Uludağ'da kayak öğretmenleri, kayak kiralama ve diğer hizmet üreten yan işlemeler var. Bunlarla birlikte nereden bakarsanız Uludağ'da bin 500, 2 bin personel çalışıyor.
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Beceren, gelen rezervasyonlara bakıldığında Uludağ'daki otellerin yeni yıla dolu gireceğini sözlerine ekledi.
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UZUNGÖL'E YILBAŞI REZERVASYONLARI YÜZDE 50 ARTTI
Trabzon'un Çaykara ilçesinde zengin bitki örtüsü ve manzarasıyla ünlü Uzungöl, yılbaşı tatilinde de yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
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Doğu Karadeniz'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında gelen Uzungöl, iş ve şehir yaşantısından uzaklaşmak isteyenlerin de ilk tercihleri arasında yer alıyor.
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Yaklaşık bin metre rakıma sahip Uzungöl, kar yağışıyla da ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
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Son yıllarda fotoğraf tutkunlarının da ilk adresi haline gelen Uzungöl, yılın 11 ayında 673 bin 433 yerli ve yabancı turisti ağırladı.
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Yılbaşı tatilcilerinin de ilgi göstermeye başladığı Uzungöl'de otellerin şimdiden dolmaya başladı.
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu yaptığı açıklamada, Trabzon'un turizm açısından yoğun bir dönem geçirdiğini söyledi.
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Trabzon'u yılın 11 ayında 2 milyon 125 bin kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Ayvazoğlu, kış turizmine yönelik de çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
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Ayvazoğlu, bölge turizmi açısından Uzungöl'ün de önemli bir turizm destinasyonu olduğunu kaydetti.
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Yılbaşı tatilini Uzungöl'de geçirmek isteyenlerin şimdiden rezervasyon yaptırdığını dile getiren Ayvazoğlu, şöyle konuştu:
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Yılbaşı tatilcilerinin yöreye yoğun ilgi göstermeleri, Uzungöl'deki konaklama tesislerinin rezervasyonlarını yüzde 50 artırdı. Bu nedenle de kış turizm alternatiflerini daha da geliştirmek istiyoruz.
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Şu an Körfez ülkelerinden gelen turistleri ağırlamakla birlikte yapacağımız tanıtım faaliyetleriyle özelikle Avrupa'dan ve Uzak Doğu'dan gelen turistleri bölgemize çekmek gayretindeyiz. Amacımız turizm potansiyelimizi daha da ileri seviyelere taşımak.
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Bu nedenle turistlerimizin memnuniyeti de bizler için önemli. Turizm rakamlarımıza baktığımızda da bunu büyük oranda sağladığımızı düşünüyorum.
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UZUNGÖL'DEN DİĞER GÖRÜNTÜLER!
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TURİSTLER EN ÇOK ANTALYA VE İSTANBUL'U TERCİH ETTİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı geçici verilerinden yapılan derlemeye göre, 2017'nin 10 ayında (ocak-ekim) Türkiye'yi, Rusya'dan Çin'e, Almanya'dan İrlanda'ya, Güney Kore'den Japonya'ya 100'ün üzerinde ülkeden 29 milyon 53 bin 450 yabancı turist ziyaret etti. Ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,01 arttı.
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Ülke bazında bakıldığında, Türkiye'ye en fazla ziyaretçi Rusya'dan geldi. Bu dönemde Türkiye'ye Rusya'dan 4 milyon 565 bin 275, Almanya'dan 3 milyon 336 bin 7, İran'dan 2 milyon 118 bin 263, Gürcistan'dan 2 milyon 71 bin 838, İngiltere'den 1 milyon 576 bin 783 ziyaretçi geldi.
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Söz konusu dönemde, Bulgaristan'dan 1 milyon 541 bin 458, Ukrayna'dan 1 milyon 212 bin 644 kişi Türkiye'yi ziyaret etti.
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Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan, Fransa, Hollanda, Yunanistan da 500 binin üzerinde ziyaretçinin geldiği ülkeler oldu.
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EN FAZLA ANTALYA TERCİH EDİLDİ
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Yabancı ziyaretçilerin giriş yaptığı sınır kapılarının bağlı olduğu iller incelendiğinde, en fazla ziyaretçi 9 milyon 255 bin 267 kişi ile Antalya'ya geldi.
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Antalya'yı, 9 milyon 8 bin 643 kişi ile İstanbul takip etti. Bir başka ifadeyle Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 63'ü Antalya ve İstanbul'u tercih etti.
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Söz konusu dönemde Edirne'ye 2 milyon 703 bin 643, Artvin'e 2 milyon 285 bin 231, Muğla'ya 1 milyon 973 bin 226, İzmir'e 722 bin 671, Ağrı'ya 458 bin 725, Ankara'ya 429 bin 263 ve Van'a 362 bin 948 ziyaretçi geldi.
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"RAKAMLAR MEMNUN EDİCİ"
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Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2017'nin yaklaşık 32 milyon yabancı ziyaretçiyle tamamlanacağını düşündüğünü bildirdi.
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Bu yılın turizm sektöründe tekrar bir çıkış yılı olduğunu vurgulayan Ayık, şunları kaydetti:
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Bu çıkışı bir şekilde sağlamış olduk. Rakamlar memnun edici. Şimdi 2018'e bakıyoruz. Erken rezervasyon dönemi başladı. Avrupa'dan gelen ilk veriler oldukça iyi.
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Konjonkterel bir sıkıntı yaşanmazsa 2018'in bu yıldan çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. İspanya başta olmak üzere rekabet edilen ülkelerle geçen yıllardan kaynaklanan açığın kapatılması gerekiyor.
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2018 hedefimiz turizmde en yüksek rakamları gördüğümüz 2014'ü tekrar yakalamak. Yani 2018'de Türkiye geneli yabancı ziyaretçi sayısında 40 milyona yaklaşmayı hedefliyoruz.
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Antalya için hedef ise 12,5 milyon yabancı turist. Rakiplerle arayı açmamak için bu rakamları yakalamamız gerekiyor.
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ANTALYA TURİZMİ ESKİ DÖNEMLERİNE DÖNDÜ
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Türkiye'nin 'turizm başkenti' ve dünyanın en çok ziyaret edilen kentleri arasındaki Antalya, tarihinin en kötü yılı olarak geride bıraktığı 2016'nın ardından 2017'de, Rusya krizinin çözüme kavuşturulmasıyla bu pazarda yaşanan rekor artışlarla yeniden toparlandı.
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Geçen yılın Eylül ayında, Rusya krizinin sona ermesiyle birlikte hızlı geri dönüş sağlanan Rusya pazarı, 2017 yılının Ekim ayı sonuna kadar rekor yükseliş sergiledi. Antalya turizmi, Rusların tatil sezonunun sona erdiği kasım ayında ise Avrupa pazarındaki düşüşlerin de etkisiyle 2016 rakamlarına döndü.
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KASIM AYI, 2016 GİBİ
Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, kasım ayında kente gelen turist sayısı, geçen seneye göre yüzde 1 artış göstererek, 141 bin 444 kişi oldu. 2014 ve 2015 yılları kasım aylarına göre, ciddi oranda düşüş gözlendi. Antalya'nın en önemli iki pazarını oluşturan Rusya ve Almanya, kasım ayında da en çok turistin geldiği ülkeler oldu.
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Almanya'dan 2014'te 149 bin, 2015'te ise 130 bin turistin geldiği kente, geçen sene kasım ayında ise 59 bin turist gelmişti. Bu kasım ayında, geçen seneye göre, yüzde 28 kayıp yaşanan Alman pazarından 43 bine yakın turist geldi. Rusya'dan ise yılbaşından bu yana süren rekor artış oranı, yüzde 29'a düştü. Ruslar, geçen sene kasım ayında 24 bin olan turist sayısını, bu yıl aynı dönemde 31 bine yükseltti.
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HAVALİMANI TOPLAMI 9.6 MİLYON
Antalya Havalimanı'na 1 Ocak-30 Kasım tarihleri arasında gelen turist sayısı ise geçen seneye göre, yüzde 58 artışla 9 milyon 617 bine yükseldi. Geçen sene, aynı dönemde 6 milyon 75 bin kişi gelen kente, 2015'te 10 milyon 760 bin, 2014'te ise 11 milyon 393 bin kişi gelmişti.
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RUSLARDAN YÜZDE 688'LİK ARTIŞ
Antalya'ya gelen turist sayısı, sadece Antalya Havalimanı aracılığıyla gelen turistler açısından ele alındığında, toplam 9 milyon 617 bin kişinin yüzde 38'ini oluşturan Ruslar, ilk sırada yer aldı. Geçen sene 469 bin kişinin geldiği Rusya'dan bu yıl, yüzde 688 artışla 3 milyon 695 bin kişi geldi. Ruslar, bu rakamla 3 milyon 478 bin kişinin geldiği 2014 ve 2 milyon 833 bin kişinin geldiği 2015'i de geride bıraktı.
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ALMANLAR, 2016'DAN DAHA KÖTÜ
Rusya pazarında bu yıl yüzü gülen turizm sektörü, en önemli iki pazardan diğeri olan Almanya'da ise geçen seneden de daha kötü bir dönem yaşadı. Toplam turist sayısının yüzde 16.8'ini oluşturan Almanya'dan, geçen yıl 11 aylık dönemde 1 milyon 936 bin olan turist sayısı, bu yıl yüzde 16 düşüşle 1 milyon 622 bine geriledi.
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11 aylık dönemde, Almanya'dan 2014'te 2 milyon 766 bin, 2015'te ise 2 milyon 943 bin turist ağırlanmıştı. Bu iki yıla göre, 2017'de yüzde 50'ye yakın düşüş gözlendi.
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UKRAYNA, MORAL OLDU
Son 2 yıldır sıkıntılı günlerin yaşandığı sektörde Ukrayna pazarı, moral olmayı sürdürüyor. Geçen yılın 11 aylık döneminde 572 bin Ukraynalının geldiği kente, bu yıl yüzde 24 artışla 712 bin kişi geldi. Ukrayna, toplam turist sayısının yüzde 7.5'ini oluşturdu.
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Bu yılın 11 aylık dönemine bakıldığında, geçen seneye göre, Kazakistan pazarında da yüzde 89'luk artışla 237 bin turist dikkat çekti.
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İNGİLTERE TOPARLANDI, HOLLANDA'NIN DÜŞÜŞÜ SÜRDÜ
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Önemli pazarlardan İngiltere'de, geçen yıl yaşanan düşüşler, bu yıl az da olsa toparlandı. Geçen sene 331 bin İngiliz´in geldiği kente, bu yılın 11 aylık döneminde yüzde 8 artışla 357 bin turist geldi. İngiltere'den aynı dönemde, 2014 yılında 425 bin, 2015 yılında da 434 bin turist gelmişti.
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Hollanda pazarı ise kötü geçen 2016'dan bu yıl daha da kötü geçti. 11 aylık dönemde, 2014'te 483 bin, 2015'te 429 bin rakamlarının görüldüğü Hollanda'dan geçen sene 303 bin turist geldi. Bu yılın 11 aylık döneminde ise yüzde 16 daha gerileyerek, 254 bin turist geldi.
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Bu yılın 11 aylık döneminde İsrail, Polonya, Beyaz Rusya, İran, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Fransa ve Macaristan pazarlarında artışlar gerçekleşti. Almanya ve Hollanda'nın yanı sıra Belçika, Danimarka, İsveç, İsviçre, Norveç, Avusturya ve Finlandiya pazarlarında da önemli düşüşler yaşandı.
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EKSİ 10 DERECE SOĞUKTA HAVUZA GİRDİLER
Kış turizminin gözde merkezi Uludağ'a sezonun açılmasıyla gelen Uzak Doğulu turistler, kar altında, sıfırın altında 10 derece soğukta havuz keyfi yaptı.
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Dünyanın pek çok ülkesinden tatil için gelen turistler, kayak ve snowboard gibi kış sporlarının yanı sıra kar altındaki sıcak havuzlara yoğun ilgi gösterdi.
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Uzak Doğu'dan gelen turistler, termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği saatlerde, açık alandaki sıcak su havuzuna girdi.
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38 dereceye kadar ısıtılan havuzda vakit geçiren turistler, havuz keyfinin ardından saunaya girmek ve masaj yaptırmak üzere otele gitti.
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Toplam 5 bin yatak kapasiteli Uludağ'da 30'a yakın otel, misafirhane ve eğlence yeri bulunuyor. Bu tesislerin tamamına yakını kayak sezonu sonrası kapanıyor.
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MARMARİS'TE TATİL BİTMİYOR
Hava sıcaklıklarının 19 derece ölçüldüğü Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde yaşayanlar ve turistler, sonbaharda denize girmenin keyfini yaşadı.
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Kavaklıdere ilçesindeki Göktepe Dağı'nın zirvesinin beyaza büründüğü Muğla'nın turizm merkezlerinden Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de güneşli havayı fırsat bilenler, gezme, balık tutma ve denize girme fırsatı yakaladı.
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Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçelerden Marmaris'te denize giren 68 yaşındaki Nafiz Saatçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suyun çok güzel olduğunu, yazın sıcaklığının denizde devam ettiğini söyledi.
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Marmaris'te yaşamanın tadını çıkarttıklarını belirten Saatçıoğlu, "Marmaris dünyanın cenneti. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Güneş kendisini gösterdiğinde yaz kış hemen denizdeyiz" dedi.
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Erhan Yağız da deniz ve güneşin güzelliklerini yaşadıklarını dile getirdi.Güneşli havayı fırsat bilen Bodrumlular ve turistler de başta Kumbahçe olmak üzere Paşatarlası, Gümbet ve Bitez mevkisindeki sahillerde yürüyüş yaptı.