TURİZM

Turistin gözü "Kaş"ta

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32 AA

Türkiye'nin mavisi ve yeşiliyle en gözde tatil merkezlerinden olan Antalya'nın Kaş ilçesi, turizm çeşitliliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

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    Berrak, temiz ve mavinin farklı tonlarının bulunduğu deniziyle ünlü Antalya'nın Kaş ilçesi, turizm çeşitliliği ile son yıllarda dikkati çekiyor.

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    Antalya'nın en batısındaki ilçe olan, dağların yeşili ile Akdeniz'in mavisi arasına yerleşen Kaş, doğal güzellikleri ile kendisine hayran bırakıyor. Yaz nüfusu 100 bini geçen Kaş'a gelenler, mavinin onlarca tonunu barındıran denizine girmenin yanı sıra dalış, yamaç paraşütü ya da Likya yolunda yürüyüş yapıyor. Likya uygarlığına başkentlik yapmış Patara ve Xanthos gibi antik kentleri geziyor.

  • 3 Turistin gözü "Kaş"ta
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    Turkuaz rengi ile dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda denize girmenin keyfini yaşayan tatilciler ayrıca ilçenin sedir ormanlarıyla kaplı yaylalarını gezerek huzur buluyor.

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  • 4 Turistin gözü "Kaş"ta
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    Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Likya'nın en önemli merkezi, liman kenti olan Kaş'ta 60 kilometreyi aşan sahil bandının bulunduğunu belirtti.

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    Kocaer, 1600'lü yıllarda bir Teke beyinin tepeden Kaş'ı ve Meis'i izlediğini ardından da "Meis göz ise burası da Kaş olur" dediğini anlattı.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 21 saat önce
    parasız yiyip içiyorlarsa sen neden burda duruyorsun sende git. Tutan mı var
  • Misafir 22 saat önce
    ne olacak 4 ile çarpınca paraları değerleniyor euro düşsün de biz de almanya da tatil yapalım
  • Misafir 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:52
    ruslar parasız ruslar işte
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