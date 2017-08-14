TURİZM

Kaş Kaputaj Plajı yerli ve yabancı turist akınına uğruyor

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32 AA

Antalya'nın Kaş İlçesi'ndeki Kaputaj Plajı, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

  • 1 Kaş Kaputaj Plajı yerli ve yabancı turist akınına uğruyor
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    Antalya- Muğla karayolu üzerinde bulunan, Kaş'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki, dağla denizin arasına sıkışmış Kaputaş Kanyonu'nun ağzında, kum ve çakıl karışımı yapısıyla ilgi çeken Kaputaş Plajı, turkuaz rengi deniziyle de her gün binlerce insanın akınına uğruyor. 

  • 2 Kaş Kaputaj Plajı yerli ve yabancı turist akınına uğruyor
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    Birçok tatilci Kaputaş'ta araçlarına park yeri bulabilmek için sabahın erken saatlerinde geliyor. Plajın Kaş tarafında yolun iki yönüne, Kalkan tarafında ise tek yönüne park yapılabiliyor. 

  • 3 Kaş Kaputaj Plajı yerli ve yabancı turist akınına uğruyor
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    Yaklaşık 1 kilometrelik alanda binlerce aracın park ettiği yol kenarındaki yoğunluk nedeniyle, birçok tatilci de park yeri bulamadığı için plaja giremiyor. 

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  • 4 Kaş Kaputaj Plajı yerli ve yabancı turist akınına uğruyor
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    Aracına park yeri bulabilenler 193 merdivenden sahile inebiliyor.

     

  • 5 Kaş Kaputaj Plajı yerli ve yabancı turist akınına uğruyor
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    Girişin ücretsiz olduğu Kaputaş Plajı, Kaş Belediyesi tarafından işletiliyor.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 14
  • Misafir 07 Ağustos 2017 Pazartesi 15:02
    Türk erkekleri harika da demisler mi 80 li yillardaki gibi :))
  • Misafir 07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:41
    İngilizlerin az para harcayanı, yani orta sınıfın altı Türkiye'ye geliyor. zenginleri ispanya, fransa ve Yunanistan 'a gidiyor.
  • Misafir 07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:32
    türk lirasını aşağı etmeyen sanırım san marino parası kaldı hiçbir değeri yok haklı olarak konutta alırlar başka bir şeyde biz hayat mücadelesi vermeye devam güzel ülkemde
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