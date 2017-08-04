TURİZM

Alman turistler Kemer'den vazgeçmiyor

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32 AA

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye seyahat uyarısına rağmen Kemer'e gelmekten vazgeçmeyen Alman turistler, tatillerini mutlu bir şekilde sürdürüyor

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    Yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Antalya'nın Kemer ilçesini tercih eden Alman turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.

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    Tatil için ilçeye gelen turistler arasında Ruslardan sonra ikinci sırada bulunan Almanlar, bu sezon da otellerde yoğunluk oluşturuyor. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye seyahat uyarısına rağmen Kemer'e gelmekten vazgeçmeyen Alman turistler, tatillerini mutlu bir şekilde sürdürüyor.

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    Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Tayyar Gül, AA muhabirine yapığı açıklamada, Kemer'de önceki yıllardaki Rus turist sayısının yakalandığını ancak Avrupa pazarı ile yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle Alman turist sayısında az da olsa geri kaldıklarını söyledi.

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    Gül, Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerginliğin kısa zaman içerisinde düzeleceğine inandığını belirterek, "Gelecek yıllarda Rusya pazarında olduğu gibi Almanya pazarında da artış beklentisi içerisindeyiz. 2015'te Türkiye'ye gelen Alman misafir sayısı yaklaşık 250 bindi. Bu yıl hedefimiz bu sayıyı yakalamak. Bunun için çalışıyoruz." dedi.

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    Almanya'nın Türkiye ve Kemer için önemli bir pazar olduğuna değinen Gül, Alman pazarını her zaman önemsediklerini kaydetti.

     

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YORUMLAR 6
  • Misafir 21 saat önce
    ruslar parasız ruslar işte
  • Misafir 02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:17
    parasiz turist, yiyip icip yatip gidiyor. harcama yapmadan. kaliteli turist buralara ugramaz
  • Misafir 02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:12
    ulkemiz altin. degerini bilmeyenler avrupaya davet ederim.
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