TURİZM
Alman turistler Kemer'den vazgeçmiyor
30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32 | Güncelleme: 04 Ağustos 2017 Cuma, 12:44:02
AA
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye seyahat uyarısına rağmen Kemer'e gelmekten vazgeçmeyen Alman turistler, tatillerini mutlu bir şekilde sürdürüyor
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Yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Antalya'nın Kemer ilçesini tercih eden Alman turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.
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Tatil için ilçeye gelen turistler arasında Ruslardan sonra ikinci sırada bulunan Almanlar, bu sezon da otellerde yoğunluk oluşturuyor. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye seyahat uyarısına rağmen Kemer'e gelmekten vazgeçmeyen Alman turistler, tatillerini mutlu bir şekilde sürdürüyor.
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Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Tayyar Gül, AA muhabirine yapığı açıklamada, Kemer'de önceki yıllardaki Rus turist sayısının yakalandığını ancak Avrupa pazarı ile yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle Alman turist sayısında az da olsa geri kaldıklarını söyledi.
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Gül, Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerginliğin kısa zaman içerisinde düzeleceğine inandığını belirterek, "Gelecek yıllarda Rusya pazarında olduğu gibi Almanya pazarında da artış beklentisi içerisindeyiz. 2015'te Türkiye'ye gelen Alman misafir sayısı yaklaşık 250 bindi. Bu yıl hedefimiz bu sayıyı yakalamak. Bunun için çalışıyoruz." dedi.
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Almanya'nın Türkiye ve Kemer için önemli bir pazar olduğuna değinen Gül, Alman pazarını her zaman önemsediklerini kaydetti.
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Rusya pazarında bu yıl iyi seviyelere ulaştıklarını ifade eden Gül, "Rusya pazarı çok önemli. 2015'de Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 1 milyon 100 bindi. Şu anda bu sayının 1 milyon 300 bine ulaştığını söyleyebilirim. Bunlar Antalya Havalimanı verileri. İlerleyen günlerde bu sayı daha da artacaktır." diye konuştu.
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ALMANLAR TÜRKİYE'DEN KOLAY KOLAY VAZGEÇMEZ
Çamyuva Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Erhan İleri ise Almanya ile Türkiye'nin geçmişe dayanan bir dostluğu olduğunu vurguladı.
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İleri, "Almanlar Türkiye'den kolay kolay vazgeçmez. 2014 ve 2015'deki Alman turist sayılarına ulaşacağımıza inanıyorum. Alman turist sayısı 2019-2020 sezonlarında eski seviyesine gelecektir." değerlendirmesinde bulundu. Dünya turizmini etkileyen 3 turizm destinasyonu olduğuna işaret eden İleri, sözlerini şöyle tamamladı:
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"Avrupa, Rusya ve Çin pazarı, turizmde önemli bir yer tutuyor. Eğer Türkiye bu üç destinasyondan ikisine sahip olursa her şey daha iyi olur. 2015'de 120 milyon Çinli yurt dışına çıkmış. Türkiye bu paydan yararlanamıyor. 30 milyon Rus yurt dışına çıktığı zaman 3,5 milyonu Türkiye'ye geliyor. Bu sayı çok iyi. Avrupa pazarından da 4-5 milyon misafir gelirse Türkiye için çok iyi."
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Tatillerini Kemer'de geçiren Alman turistler, tatil için Kemer'i seçmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.
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Kemer'de ailesiyle tatil yapan 45 yaşındaki Alman Ute Tansina, hükümetlerinin yaptığı Türkiye'ye seyahat uyarısından etkilenmediğini, 15 yıldır Kemer'e tatile geldiğini ve Türk insanının misafirperverliğini çok sevdiğini söyledi.
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Tansina'nın kızı 19 yaşındaki Luise Tansina ise dünyanın her yerinde sıkıntılar olduğunu, Türkiye'de söylendiği gibi bir sorun yaşamadıklarını ve tatillerini güzel bir şekilde geçirdiklerini kaydetti. İlçede tatilini sürdüren 36 yaşındaki Paul Paulsen de Alman politikacıların Türkiye ile ilgili söyledikleri gerginlik ve olumsuz atmosferi görmediğini, yaşanan gerginliği Türkiye'nin hak etmediğini söyledi.
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TURİZMDE RUS REKORU
Öte yandan turizmde bu yıl Avrupa'daki düşüşlere rağmen Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden yoğun ilgi gören Antalya, 31 Temmuz tarihi itibarıyla 5 milyon 205 bin turist sayısına ulaştı. Geçen yılın temmuz ayında sadece 15 bin Rus'un geldiği kente bu yılın aynı ayında yüzde 4 bin 330 artışla 684 bin Rus geldi.
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Bu yıl 1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri arasındaki 5 milyon 205 bin turistin 2 milyon 5 bin 467'sini Ruslar oluşturdu. Rusya'dan gelen turist sayısı geçen yılın 7 ayına göre yüzde 4 bin 6 gibi rekor bir yükseliş gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde 48 bin 827 Rus turistin geldiği kente bu yıl 2 milyon 5 bin 467 Rus geldi. Rusya toplam turist sayısının yüzde 33.5 oranıyla en büyük paya sahip ülkesi konumuna geldi.
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UKRAYNA PAZARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Geçen yıldan itibaren büyük bir yükseliş gösteren Ukrayna pazarı bu yılın 7 aylık döneminde yüzde 33 artarak, en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında üçüncü oldu. Ukrayna'dan bu yıl 421 bin 263 turist geldi. Ukrayna'nın toplam turist sayısındaki payı yüzde 8.09 oldu. İngiltere pazarı ise geçen yılla aynı düzeyde seyrediyor. İngiltere'den 189 bin 490 kişi geldi.
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YÜKSELEN ÜLKELER
Antalya turizminde bu yıl Rusya ve Ukrayna'nın dışında artış gösteren ülkeler Kazakistan, Beyaz Rusya, Polonya, İsrail, Romanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Fransa ve Macaristan oldu.
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Kazakistan'dan yüzde 105 artışla 146 bin 581, Beyaz Rusya'dan yüzde 182 artışla 93 bin 603, Polonya'dan yüzde 11 artışla 84 bin 111, İsrail'den yüzde 11 artışla 83 bin 789, Romanya'dan yüzde 18 artışla 61 bin 929, Litvanya'dan yüzde 20 artışla 43 bin 183 turist geldi.
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Çek Cumhuriyeti'nden yüzde 71 artışla 40 bin 229, Slovakya'dan yüzde 82 artışla 38 bin 730 kişi geldi. Fransa'dan yüzde 10 artışla 30 bin 590, Macaristan'dan yüzde 49 artışla 19 bin 865 turist geldi. Toplamda 2 bin turistin altında turist gönderen çok sayıdaki ülkenin toplam turist sayısı ise diğer ülkeler olarak sınıflandırılarak yüzde 34 artışla 298 bin 717 kişi oldu.
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TEMMUZDA YÜZDE 79 ARTIŞ
Antalya'nın temmuz ayı turizm rakamları geçen yıla oranla yüzde 79 artışla 1 milyon 819 bin 502'ye ulaştı. Turizmin en iyi yılları 2014 ve 2015'e yaklaşan bu rakamın içinde Ruslar yüzde 4 bin 330'luk rekor artış ve 684 bin 415 kişiyle ilk sırada yer aldı.
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İkinci Almanya'dan ise yüzde 4'lük düşüşle 245 bin 585 turist geldi. Ukrayna'dan ise yüzde 16'lık artışla 139 bin turist geldi. Kazakistan'dan yüzde 84 artışla 67 bin 706, İngiltere'den yüzde 9 artışla 57 bin 758, Hollanda'dan yüzde 10 düşüşle 49 bin 859 turist geldi.
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ANTALYA'YA GELEN TURİST SAYISI 5 MİLYONU AŞTI
Antalya, geçen yıl tarihinin en kötü turizm sezonunu geçirirken, yıl boyunca 6 milyon 181 bin turisti ağırlamıştı. Akdenizin incisi Antalya, bu yıl 28 Temmuz itibariyle geçen yılın tamamında olan rakamı neredeyse yakaladı ve temmuz ayı itibariyle 5 milyon barajını aştı.
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Geçtiğimiz yaz sezonunda Rusya ile yaşanılan sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşayan Antalya, bu yıl Rusların yoğun ilgisiyle toparlanmaya başladı.
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Antalya, 2016 yılının tamamında 6 milyon 181 bin turisti ağırlarken, bu rakamlara yılın ilk 7 ayında neredeyse ulaşıldı.
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Akdeniz'in incisi Antalya'ya hava yoluyla 28 Temmuz itibariyle 5 milyon 21 bin 5 kişi geldi. Gelen turistler geçen yıla oranla yüzde 62'lik bir artış gösterdi.
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"GÜNDE 58 BİN ORTALAMA"
Antalya'ya 27 Temmuz Perşembe günü itibariyle 4 milyon 959 bin 434 turistin geldi.
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28 Temmuz Cuma günü ise Dış Hatlar Terminali'nden toplam 61 bin 571 yolcunun daha geldiği Antalya'da toplam turist sayısı 5 milyon 21 bin 5 kişi oldu.
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Temmuz ayında Antalya'ya en düşük 51 bin, en yüksek 68 bin turist geldi.
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Bu rakamlar ortalamaya vurulduğu takdirde Antalya'ya gelen turist ortalaması 58 bin olarak belirlendi.
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"RUSLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR"
Antalya'ya temmuz ayı itibariyle gelen turistlerin büyük bölümünü Ruslar oluşturdu. Haziran ayında 1 milyon 321 bin olan Rus turist sayısı, temmuz ayında 2 milyonu geçti.
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Rusya'nın yanı sıra Ukrayna ve BDT ülkelerindeki yükselişler temmuz ayında da sürmeye devam etti.
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ANTALYA'DAN DİĞER GÖRÜNTÜLER
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