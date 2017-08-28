TURİZM

Kurban Bayramı yoğunluğu okullar açılana kadar devam edebilir

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32 AA

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkması ile birlikte Bodrum, Fethiye, Antalya, Çanakkale gibi tatil beldelerindeki otellerde yüzde 100 doluluk yaşanıyor. Turizmciler ise bu yoğunluğun okullar açılana kadar devam edebileceğini belirtiyor

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    En keyifli döneme girdiklerini, bayram tatilinin ikinci bir imkan yarattığını aktaran Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, tatilin, Türkiye genelinde iç pazarda 1.5 milyon hareketin olmasını sağlayacağını kaydetti.

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    Duran, geçen yıl iç pazarda 7 milyon hareket olduğunu, bu yıl rakamın 10 milyon olmasının beklendiğini vurgulayarak, "Turizm merkezlerinde tatil dopingi yaşanıyor. Çok ciddi şekilde hareketlilik başladı. Uçaklar, otobüsler, havalimanları, dolmuşlar tıklım tıklım dolu. Otellerin hepsi yüzde 100 dolulukları yakalamış durumda. Turizmcinin yüzü gülüyor, keyifler yerinde" dedi.

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    Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Kurban Bayramı tatilleri için otellere ilk girişlerin başladığını söyledi. Bayram tatilinin 10 güne çıkarılmasının iç pazarda misafirlere tatil yapma esnekliği sunduğunu anlatan Yağcı, yabancı turistlerin de yoğunlukta olduğu bir sezonda, iç pazar yoğunluğunun da başladığını bildirdi.

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    BODRUM'DA OTELLER DOLDU, TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

    Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte Büyükşehirleri terk ederek Cumartesi sabahı Bodrum'a gelmeye başladı. Farklı kentlerden gelen tatilciler Bodrum başta olmak üzere Muğla'nın Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgelerine akın akın gelmeye başladı. Özellikle Bodrum'a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. Milas - Bodrum havalimanında uçaklar ardı ardına inmeye başladı. Bodrum otagarına ise yolcu otobüsleri çifter çifter girdi.

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    Otellerin dolmaya başladığına dikkati çeken Yağcı, "30 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde oteller yüzde 100 dolu olacak. Yüksek sezondayız, iç pazar da turizme ciddi anlamda katkı sağladı. Vatandaşlar artık tatil yapmanın lüks değil, bir ihtiyaç olduğunun farkına vardı. İç pazar hareketli olursa dışa karşı anlık krizlerde dayanıklı oluruz. Bayram tatilinde Antalya'da 1 milyondan fazla kişi tatil yapacak. Bu büyük bir rakam. Yüzde 70'i yabancı, yüzde 30'u iç pazar olacak" diye konuştu.

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YORUMLAR 15
  • Misafir 26 Ağustos 2017 Cumartesi 14:55
    arkadaş gelmeyince laf atarsınız. Gelincede laf atıyorsunuz. Ne istediğinizide bilmiyorsun herhalde.
  • Misafir 07 Ağustos 2017 Pazartesi 15:02
    Türk erkekleri harika da demisler mi 80 li yillardaki gibi :))
  • Misafir 07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:41
    İngilizlerin az para harcayanı, yani orta sınıfın altı Türkiye'ye geliyor. zenginleri ispanya, fransa ve Yunanistan 'a gidiyor.
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