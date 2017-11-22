Turizm

Marmaris'te deniz tatili bitmiyor

30.07.2017 - 14:35 | Güncelleme:

Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde yaşayan turistler, havaların 19 derece göstermesi ile birlikte denize girmeye yeniden başladı. Sonbahar mevsiminde deniz keyfi yapan tatilciler, objektiflere yansıdı

  • 1 Marmaris'te deniz tatili bitmiyor
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    Hava sıcaklıklarının 19 derece ölçüldüğü Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde yaşayanlar ve turistler, sonbaharda denize girmenin keyfini yaşadı. 

     

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  • 2 Marmaris'te deniz tatili bitmiyor
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    Kavaklıdere ilçesindeki Göktepe Dağı'nın zirvesinin beyaza büründüğü Muğla'nın turizm merkezlerinden Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de güneşli havayı fırsat bilenler, gezme, balık tutma ve denize girme fırsatı yakaladı.

     

  • 3 Marmaris'te deniz tatili bitmiyor
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    Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçelerden Marmaris'te denize giren 68 yaşındaki Nafiz Saatçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suyun çok güzel olduğunu, yazın sıcaklığının denizde devam ettiğini söyledi.

     

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    Marmaris'te yaşamanın tadını çıkarttıklarını belirten Saatçıoğlu, "Marmaris dünyanın cenneti. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Güneş kendisini gösterdiğinde yaz kış hemen denizdeyiz" dedi.

     

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  • 5 Marmaris'te deniz tatili bitmiyor
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    Erhan Yağız da deniz ve güneşin güzelliklerini yaşadıklarını dile getirdi.Güneşli havayı fırsat bilen Bodrumlular ve turistler de başta Kumbahçe olmak üzere Paşatarlası, Gümbet ve Bitez mevkisindeki sahillerde yürüyüş yaptı.

     

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