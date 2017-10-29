Rus turistte 2018'de rekor beklentisi

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"Biz de çalışmaları sürekli takip ediyoruz. Zaten turizmi her mevsime yaymaktan kastımız Antalya'yı merkez olmayı koruyarak, diğer taraflara da belli düzeyde turist çekebilmek. Bu diğer şehirlerimizin de tanınması, Rus misafirlerimiz tarafından ziyaret edilmesi için büyük vesile olacaktır. Bu, Antalya'nın kapasitesini aşağı değil, yukarıya çekecek bir hareket olacaktır. Onlar da belli başlı şehirleri değil, diğer bölgelerin de ziyaret edilmesini arzuluyorlar. Yüksek bir işbirliğini sürdürmeye devam edeceğiz."