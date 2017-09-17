Samsun'da plajlar tekrar hareketlenmeye başladı

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Karadeniz Bölgesi'nde uzun yıllar ortalamasına göre eylül ayının yağışlı geçtiğini, bu yıl ise sıcaklıkların yüksek seyrettiğini dile getiren Yüce, "Bu sene eylül ayında sıcaklıkların biraz artması ile yağış eksikliği görülüyor ancak bu endişe edilecek bir durum değil. Türkiye genelinde aynı şekilde sıcaklık yüksek gösteriyor kendini. Samsun'da en yüksek sıcaklık 1968 yılında 38,3 derece olarak görülmüş. Bu yıl ise geçtiğimiz günlerde eylül ayı için o sıcaklık değerinden sonraki en yüksek değer olan 35,1 derece ölçüldü" dedi.