Turizm

Turistler Alanya'ya gelmeye devam ediyor

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32

Kars'ta kar fırtınasının yaşandığı günlerde Alanya'ya turistler gelmeye devam ediyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığı 27 dereceye kadar ulaşırken, turizmciler gelen turistlerden memnun

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    Yurdun doğu kesimlerini etkisi altına almaya başlayan soğuk hava ve kar yağışı hayatı felç ederken, Antalya'nın Alanya ilçesinde ise hava sıcaklığı 27 dereceye kadar ulaştı. 

     

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    Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi. 

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    Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava ve doğuda ise kar yağışı etkili olurken Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. 

     

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    Yerli ve yabancı turistler, ekim ayının sonlarına gelinmesine rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı.  

     

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    Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 25, nem oranının ise yüzde 28 ölçüldüğü ilçede tatilciler, Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında denize girdi ve güneşin tadını çıkardı.

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Yorumlar 25
  • Misafir 02 Ekim 2017 Pazartesi 17:13
    bize cekilen fiyatin yarisini ruslara cekerlerse..100 milyonda gelir
  • Misafir 02 Ekim 2017 Pazartesi 12:42
    bence referandum yapılsın, ruslarla birleşelim. 10 yılda hepsini Türk yaparız.
  • Misafir 20 Eylül 2017 Çarşamba 12:10
    1 liralık ürünü 10 liraya satarsan adamlar pazarlıkta yapar gerekirse otelden de çıkmaz. Esnaflar kendi kendilerini yakıyor.
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