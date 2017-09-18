TURİZM

Yunan adalarına Türk akını devam ediyor

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32 AA

Muğla, İzmir, Balıkesir ve Aydın'dan Yunanistan adalarına tatile giden Türk tatilcilerin sayısı eylül ayı ortası itibariyle 1 milyonu aştı

  • 1 Yunan adalarına Türk akını devam ediyor
    1 | 138

    Yunanistan'ın Newsit adlı internet sitesinin haberine göre, Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin çeşitli illerinden Bodrum'a gelen tatilcilerin büyük rağbet gösterdiği İstanköy Adası'na günübirlik Türk turist akını sürüyor. 

     

  • 2 Yunan adalarına Türk akını devam ediyor
    2 | 138

    Muğla, İzmir ve Aydın ilçelerinden Yunanistan'a ait Midilli, Sakız, Sisam, Leros, Patmos, Kilimli (Kalimnos) İstanköy (Kos) Sömbeki (Simi) ve Rodos adalarına, kapıda vize ile kısa süreli tatile giden Türk turistlerin sayısının Eylül ayı ortası itibarıyla 1 milyonu aştı. 2015 yılında 1 milyon 150 bin Türk turistin ziyaret ettiği Yunan adalarında, bu yıl rekor kırılabileceği belirtildi.

     

  • 3 Yunan adalarına Türk akını devam ediyor
    3 | 138

    15 DAKİKADA GİDİYORLAR, 1.5 SAAT GÜMRÜKTE BEKLİYORLAR

    Katamaran teknelerle 15 dakikada İstanköy'e ulaşan Türk tatilciler, geçen 21 Temmuz'da meydana gelen depremde iskelesi ve gümrük alanı zarar gördüğü için küçük bir konteynerde, iki pasaport memurunun görev yapması nedeniyle gümrükte uzun süre beklemek zorunda kalıyor. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Yunan adalarına Türk akını devam ediyor
    4 | 138

    Sıcak havada ortalama 1.5 saat vize ve pasaport işlemleri için bekleyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturuyor. Bu durum zaten günübirlik geldikleri adada zamanlarının önemli bir kısmını gümrükte bekleyerek geçirmek zorunda kalan tatilcileri canından bezdiriyor. 

     

  • 5 Yunan adalarına Türk akını devam ediyor
    5 | 138

    Ankara'dan Bodrum'a tatile gelen evli, iki çocuk babası Akın Gerger (56), Yunan adalarına yaptıkları tatil ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 22
  • Misafir 10 Eylül 2017 Pazar 10:35
    turizmciler yarın ağlar otellerimiz boş devlet bize bahmıyır
  • Misafir 09 Eylül 2017 Cumartesi 19:11
    ben rus istirem
  • Misafir 09 Eylül 2017 Cumartesi 12:59
    Ortadoğulular gelmesinde. Kim gelirse gelsin
Tüm yorumları göster(22)
Kalan karakter : 2000