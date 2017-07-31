Türkiye'nin turizm gelirleri arttı

Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,7 artarak 5 milyar 413 milyon 48 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 81,3’ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18,7’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.



Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 4 milyar 442 milyon 643 bin dolarını kişisel harcamalar, 970 milyon 405 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİLERİN KİŞİ BAŞI ORTALAMA HARCAMASI 611 DOLAR OLDU



Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 570 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 845 dolar oldu.



ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 18,3 ARTTI



Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2017 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,3 artarak 8 milyon 863 bin 391 kişi oldu. Bunların yüzde 86,6’sını 7 milyon 675 bin 32 kişi ile yabancılar, yüzde 13,4’ünü ise 1 milyon 188 bin 359 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 8,2 ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,2 azalarak 1 milyar 386 milyon 362 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 125 milyon 951 bin dolarını kişisel, 260 milyon 411 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURTDIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR 2016 YILI 2. ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 12,7 ARTTI



Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,7 artarak 2 milyon 294 bin 588 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 604 dolar olarak gerçekleşti.

tüik

Turizm gelirleri