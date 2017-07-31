Kapıkule Sınır Kapısı'nda son üç günde 20 bin küçük araç giriş yaptı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'ların yoğunluğu 4'üncü gününde de sürüyor. Kapıkule'de dün 20 kilometre olan TIR kuyruğu bugün 14 kilometreye kadar düşürken, Hamzabeyli Sınır Kapısı´nda 10 olan kuyruk bugün 9 kilometre oldu. Türk yetkililer TIR geçişlerindeki sorunun Bulgaristan'ın yavaş alım yapmasından kaynaklandığını belirtirken, TIR sürücüleri sınırda çaresizce beklemelerinin sorununa çözüm bulunmasını istiyor.



Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Türk işçilerinin izinlerini anavatanlarında geçirmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelişleri sürüyor. Kapıkule'de Türk ailelerin yoğunluğu da bugün 3'üncü gününe girdi. Hava sıcaklığının gölgede 32 derece ölçüldüğü Edirne'de gurbetçiler, saatlerce kuyrukta beklemekten şikayetçi. Almanya'dan ailesi ile yaz tatilini geçirmek için Kırşehir'e giden Hüsamettin Ekici, "Yaklaşık 2 saattir burada işlemleri yaptırabilmek için bekliyoruz. Bu yaşadığımız rezilliğe son verilmesini istiyoruz" dedi. İngiltere'den yola ailesiyle çıkan Ahmet Duran, "Türkiye'ye gelene kadar yollar açıktı. Bulgaristan bizi sınırda bekletti. Türkiye'de araçlarımızın işlemleri için beklemek istemiyoruz. Vatanımıza geldiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'dan ailesiyle birlikte Türkiye'ye giriş yapan Cüneyt Metin, kuyrukta beklerken otomobilinden çaldığı müzikle göbek attı. Yaz tatilini memleketi Ankara'da geçireceğini söyleyen Metin, "Türkiye´ye giriş yaptığım için çok mutluyum. Vatanımı özlemişim" dedi.Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri Kapıkule Sınır Kapısı'nda küçük araç yoğunluğunun gün içinde normale dönmesinin beklendiğini söyledi. Yetkililer son 3 günde 20 bin küçük araç geçişiyle 68 bin Türk işçisinin yurda giriş yaptığını belirtti. Yetkililer Kapıkule Sınır Kapısı´nda ön beyan ile kayıt yaptıranların kendileri için ayrılmış 2 perondan 30 saniyede geçiş yapabildiklerini hatırlatarak, gurbetçilerin kuyrukta beklememeleri için, ön beyan yaptırmalarını istedi.

Kapıkule Sınır Kapısı

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Kapıkule Sınır Kapısı tatil

Kapıkule Sınır Kapısı giriş yapan araç sayısı