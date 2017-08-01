Ula sörf yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Rüzgarla yapılabilen su sporlarına elverişli doğasıyla son yıllarda yerli ve yabancı sporcuların tercih ettiği Akçapınar sahili, sporcular ve tatilcilere günün büyük bölümünde esen rüzgarıyla uzun süreli spor yapma imkanı tanıyor.



Gökova Körfezi'nde bulunan, rüzgar ve uçurtma sörfü alanında Avrupa'daki en iyi 8 sahil arasında gösterilen Akçapınar sahilinde her yıl Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen 15 bin sporcu, rüzgar ve uçurtma sörfü yapma heyecanını yaşıyor.

Birinci derece sit alanındaki 3 bin 500 metrelik sahilin sörf alanı olarak tescillenmesinin ardından uçurtma sörfü alanının bulunduğu bölge, sporcuların gün boyu yaptığı akrobasi hareketleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sörf eğitmeni Ramazan Taş yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla bölgeye tatile gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin, aldıkları eğitimin ardından sörf yapmanın heyecanını yaşadığını söyledi.Okullarda kurs gören sörf tutkunlarının, gün boyunca uçurtma ve rüzgar sörfü yaptığını anlatan Taş, Türkiye ve yurt dışından gelen turistlere eğitim verdiklerini kaydetti.

Eğitimlerin haricinde yılın belirli dönemlerinde sahilde yapılan turnuva ve şampiyonalara katılmak için Türkiye ve dünyadan çok sayıda sporcunun Akçapınar sahiline geldiğini ifade eden Taş, "Akçapınar sahili yıllardır sörf tutkunlarını ağırlıyor. Yılın her döneminde sürekli esen rüzgarı nedeniyle dünyanın birçok ülkesinden buraya ziyaretçi geliyor. Özellikle İngiltere, Rusya, Ukrayna, Polonya'dan sörf tutkunları yılın büyük bölümünde rüzgarla dans etmek için buraya geliyor" dedi.Taş, geçen yıl sörf alanına 15 binin üzerinde giriş yapıldığını kaydederek, "Burada daha çok turizm sporu yapılıyor. İnsanlar hafta boyu bir taraftan sörf yaparken konaklama ve diğer ihtiyaçları için bölge ekonomisine de büyük oranda katkı sağlıyor" diye konuştu.Gökova'daki rüzgarın diğer sörf alanlarında esen rüzgarlardan farklı olduğuna dikkati çeken Taş, bölgenin en önemli özelliğinin ise alanda esen termal rüzgarın sürekliliği olduğunu vurguladı.

Tatil ve sörf yapmak için Ankara’dan gelen Yaprak Dinçer, 2 yıldır uçurtma sörfü yaptığını anlattı.Nişanlısı ile sörf yapmak için Akçapınar sahiline geldiğini belirten Dinçer, "Nişanlımın destekleri ile geçen yıl bu spora başladım ve inanılmaz keyifli bir spor olduğunu keşfettim. Her tatili bu nedenle burada değerlendiriyoruz. Burası sörf için çok uygun bir alan. Özellikle yeni başlayanlar için çok iyi bir platform. Rüzgar kalitesi ve denizini sığ olması beni buraya çekiyor" değerlendirmesinde bulundu.Polonya’dan gelen Hans Benz ise 2014 yılından beri bu sporu yaptığını belirtti.

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Bölgedeki rüzgarın sabit ve uzun süresi olduğu için Akçapınar’ı tercih ettiğine değinen Benz, ilk kez geldiği Akçapınar’da doğaya ve rüzgara hayran kaldığını, bu sporu yapan arkadaşlarına da bölgeyi tavsiye edeceğini vurguladı. Akçapınar’ın dünyada bu sporu öğrenmek için en iyi yerlerden biri olduğunu dile getiren Benz, şöyle konuştu:"Özellikle yurt dışında çok fazla kişi bu sporu yapıyor. Rüzgar sörfünde herkesi kendine çeken farklı bir yön var. Daha önce bu sporu İspanya'da yapıyordum. Ancak burası özellikle başlangıçlar için çok iyi seviyede. Akçapınar sahili çok geniş. Benim en çok hoşuma giden burada istediğimi kadar deniz yüzeyinde gidip tekrar dönüş yapıp gelebiliyorum"Akçapınar’a Londra’dan gelen Yonca Sarp ise 2010 yılından beri rüzgar sörfü yaptığını ve çok büyük keyif aldığını dile getirdi.Spora eşinin desteği ile başladığını ve her fırsatta yapmaya gayret gösterdiğini anlatan Sarp, "Muhteşem doğası ve elverişli hava şartları nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkesinden sporcular buraya geliyor. Kiteboard yaparken rüzgarın artmasıyla adrenalin de yükseliyor ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Başta çok zorlandım ama öğrenince çok hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.