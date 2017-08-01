Kültür ve Turizm Bakanlığından Forbes açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığından, "Türkiye'ye seyahat edecek kadınların tehlikede olduğu" iddiasıyla Forbes dergisinde yayımlanan makaleye ilişkin açıklamada bulundu.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Forbes dergisinde, "Türkiye'ye seyahat edecek kadınların tehlikede olduğu" iddia edilen bir makaleye yer verildiği ve bu yazının Türkiye'deki çeşitli medya kuruluşlarında da yer aldığı hatırlatılarak, bu konuda hem uluslararası hem de Türk kamuoyunun bilgilendirilme gereğinin doğduğu belirtildi.



Dergide herhangi bir bilimsel araştırmaya ya da bir saha çalışmasına dayanmayan, veri doğruluğu teyit edilmemiş, Türk yetkililerin görüşünün yer almadığı, Türk turizmine yönelik gerçekle bağdaşmayan bir makale yayımlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Böylesi haber ve makaleler uluslararası kamuoyunu yanıltan art niyetli bir tutumdur. Ülkemize yönelik spekülatif bu yayımlar ve yayınlar farklı amaçlara hizmet etmektedir. Türkiye'nin özellikle kadınlara karşı güvenli olmayan bir ülke, bir destinasyon gibi lanse edilmesi bir süredir koordineli yürütülen algı operasyonlarının başka bir zayıf halkasıdır.



Son dönemde, sektörde küresel ve bölgesel yaşanılan bazı sıkıntılar alınan önlemlerle atlatılmaya başlanmış ve Türk turizmi son 15 yılda kazandığı ivmeyi yeniden yakalayacak noktaya gelmiştir. Bu ivmeyi durdurmaya yönelik asılsız çıkışları Bakanlığımız, iş birliği içinde çalıştığı bütün sektörel aktörlerle birlikte bertaraf edecektir"

kültür ve turizm bakanlığı

forbes

Forbes Türkiye iddiası

Kültür ve Turizm Bakanlığı Forbes açıklaması