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Aksaray'ın en önemli turistik mekanlarından olan Ihlara Vadisi haricinde, yine vadinin devamında yer alan Selime Katedrali, Güzelyurt ilçemiz, Saratlı yer altı şehrimiz ve İpek yolu üzerindeki kervansaraylarımız da turistlerin en çok rağbet ettiği noktalar arasında yer alıyor."