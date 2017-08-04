TURİZM

Ihlara Vadisi'ni 6 ayda 200 bin turist gezdi

04 Ağustos 2017 Cuma, 11:48:27 AA

Kapadokya bölgesinin önemli ören yerlerinden Ihlara Vadisi'ni yılın ilk 6 ayında yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti

  • 1 Ihlara Vadisi'ni 6 ayda 200 bin turist gezdi
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    Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 394 basamakla inilen Ihlara Vadisi'nin 14 kilometre uzunluğundaki doğal kanyon yapısı ve içerisinde yüzlerce kaya oyma eski yaşam mekanlarının turistler tarafından ilgiyle gezildiğini belirtti.

  • 2 Ihlara Vadisi'ni 6 ayda 200 bin turist gezdi
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    Ihlara Vadisi'ne gelen turistlerin 3,5 kilometre, 7 kilometre ve 14 kilometrelik parkurları yürüyerek, Vadi içinde kalma sürelerini son yıllarda uzattıklarını vurgulayan Doğan, "Vadiye gelen turistler özellikle buradaki 20'ye yakın ziyarete açık kiliseleri ve kaya oyma yaşam mekanlarını geziyorlar." dedi.

  • 3 Ihlara Vadisi'ni 6 ayda 200 bin turist gezdi
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  • 4 Ihlara Vadisi'ni 6 ayda 200 bin turist gezdi
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    Doğan, dünyanın en güzel vadilerinden biri olan Ihlara'yı 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini bildirerek, şöyle devam etti:

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  • 5 Ihlara Vadisi'ni 6 ayda 200 bin turist gezdi
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    "Yılda yarım milyona yakın ziyaretçi Ihlara Vadisi'ne geliyor. Bu sayılara baktığımızda Ihlara Vadisi, Türkiye'deki ören yerleri içinde en çok ziyaret edilen 10 ören yeri içerisinde yer alıyor.

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