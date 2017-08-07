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Emekli olduktan sonra İzmir'den Didim'e yerleşen Mesut Kesici de "Buranın havasını seviyoruz, yumuşak bir havası var. Zaten astım hastası olduğum için burayı tavsiye ettiler, emekli olunca buraya taşındım. Şimdi çocuklarım ve torunlarım bizi görmeye ve tatil yapmaya geliyorlar." diye konuştu.