TURİZM

Altınkum'da renk cümbüşü

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:40:47 AA

Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Didim'deki Altınkum Plajı, güneşten korunmak için açılan rengarenk şemsiyeleriyle ilgi çekiyor

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    Türkiye'nin deniz turizmi merkezlerinden Didim'deki Altınkum Plajı, ince kumu ve şehir merkezinde bulunması nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

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    Kumunun renginden dolayı "Altınkum" adı verilen, bin 606 metre uzunluğunda ve 24 bin 103 metrekare büyüklüğündeki plaj, havadan yapılan çekimlerde renkli görüntüler yansıtıyor.

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    Halka açık plaja vatandaşların güneşten korunmak için getirdiği farklı renklerdeki şemsiyeler, altın rengi kumlar üzerinde renk cümbüşü oluşturuyor. 

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    Plajı yer yer tamamen kaplayan şemsiyelerin hava çekimlerindeki görünümü, kumun üzerine sıralanmış boncukları andırıyor.

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    Didim Turizm Derneği Başkanı Cengiz Tayyar, Didim'e gelen yerli ve yabancı turistlerin birçoğunun Altınkum Plajı'ndan dolayı burayı tercih ettiğini söyledi.

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