Kurban Bayramı uzarsa, 1 milyon tatilci ile 1 milyar lira gelir bekleniyor

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı'nın peş peşe gelmesiyle oluşan 6 günlük tatilin, 28-29 Ağustos'un da dahil edilmesiyle 10 güne çıkma ihtimali bulunuyor. Bu ihtimal hem tatilcileri hem de turizmcileri heyecanlandırırken, bazı vatandaşlar da 28-29 Ağustos'ta yıllık izin alarak tatillerini şimdiden 10 güne çıkardı.



Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Kurban Bayramı'nın bu yıl talebin en yüksek olduğu dönem olan yaz sezonuna denk gelmesi dolayısıyla turizm sektörünün, seyahat acentesinden oteline kadar tüm unsurları ile Kurban Bayramı'na hazır olduğunu vurguladı.

Ulusoy, iç pazarda yaşanabilecek ek talebe de tüm seyahat acenteleri ve Türkiye genelindeki otellerin yanıt verebilecek durumda bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:"Ramazan Bayramı dönemindeki talep, bayram süresinin kısa olması nedeniyle 2016 yılından düşük kalmıştı. Kurban Bayramı ise cuma günü başlayıp pazartesi günü son bulacak. Ancak 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil ve hemen sonrasındaki gün de Kurban Bayramı arifesi... Dolayısıyla Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı'nı şimdiden birleştiren birçok vatandaşımız bulunuyor. 28 ve 29 Ağustos döneminin de tatil edilerek tatil süresinin uzatılmasına ilişkin soru ve talepler birliğimize de ulaşıyor. Ancak bu konudaki karar Bakanlar Kurulumuzun yetkisi dahilinde. Bu yönde bir karar alınması, son dakika rezervasyonları olumlu etkileyebilir"

Başaran Ulusoy, geçen yıl Kurban Bayramı'nın 9 gün olarak gerçekleştiğini, bunun neticesinde de turizm sektöründe önemli bir hareketlilik yaşandığını anımsatarak, "2016 yılı Kurban Bayramı döneminde seyahat acenteleri kanalıyla tatile çıkan kişi sayısı 700 bin civarında gerçekleşmişti. Bu yıl da tatil süresinin uzaması ve son dakika rezervasyon taleplerinin artması durumunda 1 milyonun üzerinde vatandaşın tatile çıkmasını ve 1 milyar lira gelir elde edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.Ulusoy, Kurban Bayramı'nda yurt içi rezervasyonlarda kıyı şeridine talebin yüksek olduğunu gözlemlediklerini, Side, Alanya, Manavgat, Belek ve Kemer’e yönelik taleplerin yanı sıra Ege'de Çeşme, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Didim ve Fethiye turlarının ön plana çıktığını kaydetti.

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Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da söz konusu tatil süresince otellerde konaklayanların sayısının 300-500 bin arasında, toplamda ise eş, dost, akraba ziyareti ve diğer amaçlı seyahat edenlerin sayısının 1 milyonun üzerinde olacağını, hatta milyonlarla ifade edileceğini söyledi.Ayık, tatilin uzatılmasının sektörü olumlu yönde etkileyeceğini ifade ederek, "Uzun tatil olursa insanlar önce tatillerini yapacak, dinlenecek, sonra da dini vecibelerini yerine getirebilecek" dedi.