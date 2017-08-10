Çin'de 2018 "Türk Yılı" olarak belirlendi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli Turistik Otelciler Derneği Başkanı (DENTUROD) Murat Şen, Türkiye'ye gelen Çinli turistlerin yaklaşık yüzde 95'inin Pamukkale'yi ziyaret ettiğini, yapılacak bazı çalışmalarla bu ülkeden 1 milyonun üzerinde turistin ülkeye çekilebileceğini belirtti.

Deniz, kum, güneş yerine tarihi ve kültürel alanları ziyaret eden Çinli turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında İstanbul, Pamukkale ve Kapadokya geliyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki "beyaz cennet" Pamukkale'ye gelen Çinli turistlerin sayılarındaki artış, son zamanlarda dikkatleri çekiyor.

TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şen yaptığı açıklamada, 2011 yılından itibaren ciddi anlamda Çinli turistlerin Türkiye'yi tercih etmeye başladığını, 100 binli rakamlardan 300 binli rakamlara gelindiğini anlattı.

5 AYDA 81 BİN ÇİNLİ GELDİ

Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 2011'de 98 bin iken 2015'de 313 bine yükseldiğini, geçen yıl ise yaşanan bazı olumsuzluklardan dolayı düşüş olduğunu, bu yıl ise Çin'den gelenlerin sayısında yükseliş yaşandığını kaydeden Şen, "Mayıs ayı sonuna kadar 81 bin Çinli gelmiş. Bu yıl Çin'den gelecek misafirlerde yaklaşık olarak 2015 yılında yakaladığımız 300 binli rakamları hedefliyoruz ama bunlar bizim için yeterli değil. Çünkü yaklaşık 1 milyar 400 milyon kişinin yaşadığı Çin'de yaklaşık 180 milyon kişi seyahat ediyor. Bu 180 milyon kişi, dünyanın turizm hacminin 250 milyar dolarlık kısmını karşılıyor" dedi.

Dünya turizm hacminin yarısının Avrupa ülkelerinde olduğuna işaret eden Şen, "2016 yılında 1 milyar 245 milyon insan seyahat ederken, bunun 615 milyonu Avrupa kıtasına, 309 milyonu Asya Pasifik bölgesine, 54 milyonu Ortadoğu'ya, 58 milyonu Afrika'ya, 200 milyonu Amerika'ya seyahat etmiş. Avrupa'da ilk akla gelen yer Paris, Roma, Londra gibi şehirler. Türkiye'deki turizm bölgelerinin Paris'ten, Roma'dan, Londra'dan geri kalır yanı yok. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri İstanbul, maalesef Avrupa kıtasına gelen 615 milyon insan arasından çok az pay alıyor. Paris'in 1 milyonun üzerinde Çinli misafiri ağırladığını düşünürseniz bizim ülkemizin 1 milyonlu rakamları hedeflemesi çok mümkündür"

"EN ÇOK ÇİNLİ TURİSTLER PARA HARCIYOR"

Dünyada en çok para harcayan turistlerin Çinliler olduğunu vurgulayan Şen, geçen yıl bu ülke vatandaşlarının dünyanın dört bir yanına 261 milyar dolar bıraktığını ifade etti.

Şen, şöyle devam etti:

"Ülkelerin turizme harcadığı rakamlara bakarsak Amerikalılar 122 milyar dolar, Almanlar 81 milyar dolar, İngilizler 64 milyar dolar, Fransızlar 41 milyar dolar bırakmışlar. Bir Çinli misafirin ortalama harcamasının yaklaşık bin 500-bin 600 dolar civarında olduğunu düşünürseniz ülkemize gelen bir yabancı misafirin 500-600 dolar civarında bir harcama yaptığına bakarsak demek ki bir Çinli misafir yaklaşık 3 yabancı misafirin harcadığından daha fazla harcıyor. O yüzden çok büyük potansiyeli olan bu ülkeye tanıtımları hızlandırmalı, ülkemizi çok iyi tanıtmalı ve yaklaşık yüzde 35 Çinlinin ziyaret ettiği Avrupa pazarından bizim de iyi bir pay almamız gerekmektedir."

Çinli misafirlerin, deniz, kum, güneş yerine tarihi dokuları, kültürel mirasları ziyaret etmeyi tercih ettiğinin altını çizen Şen, Türkiye'ye gelen Çinlilerin yüzde 95'inin Pamukkale, Kapadokya'yı ziyaret ettiğini söyledi.

Kapadokya ile Pamukkale arasında bir uçak seferinin konulmasının Çinli misafirler adına büyük önem taşıdığını kaydeden Şen, "Özellikle uçak seferlerinin artırılması, ülkemize gelecek Çinli misafir sayısını ilk hedefte 1 milyonlu rakamlara ulaştırabilir. Çinli ziyaretçilerin isteklerine kulak verilmeli, ulaşım kolaylığı sağlanarak büyük şehirlerden tarifeli uçak seferleri artırılmalı, seyahat acentelerine kolaylık sağlanmalı. Kapadokya-Denizli bağlantılı uçak seferlerinin konulması Çin'den gelen misafirlerin en çok ziyaret ettikleri Pamukkale ve Kapadokya turizmine büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

ÇİN'DE 2018 YILINDA "TÜRKİYE YILI"

Kültür ve Turizm Bakanlığının Çin'de çok özel tanıtımlar yapması gerektiğini dile getiren Şen, iki yıl önce bu ülkeden gelen ünlülerin Pamukkale, Kapadokya, Efes ve İstanbul'u gezdiğini, yaşadıklarını televizyon programı haline getirdiklerini, Çin'de yayınlanan bu görüntülerden sonra Türkiye'ye gelen turist sayısında artış yaşandığını ifade etti.

Çin'de 2018 yılının "Türkiye yılı" ilan edildiğini anımsatan Şen, "Orada yapacağımız tanıtım çalışmaları bizler için çok önemli. Tüm fuarlara katılmalıyız. Çin tatilleri hangi günler bunu bilmeli ve buna göre çalışma yapmalıyız." dedi.

Pamukkale Turizm Derneği Başkanı Adem Kaya da son yıllarda Uzakdoğu'dan ve Çin'den bölgeye gelen ziyaretçi sayısında büyük artış olduğunu, yapılacak tanıtımla Çin'den gelecek turist sayısının daha da arttırılabileceğini ifade etti.

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