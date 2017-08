Antalya ve Muğla'ya gelen bir daha gelmek istiyor

Denizi, kumu, güneşi, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra otel ve hizmet kalitesiyle dikkati çeken Ege ve Akdeniz'in iki önemli turizm merkezi Antalya ve Muğla, Almanya ve Rusya başta olmak üzere 100'ün üzerinde ülkeden milyonlarca ziyaretçi çekiyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, Marmaris'e tekrar gelen turist sayısının yüzde 40'ları bulduğunu, nedeninin de memnuniyet oranının yüksekliği olduğunu bildirdi.

Bölgenin özellikle Avrupa ülkelerinden ziyaretçi çektiğini kaydeden Kırlı, "Marmaris turist memnuniyetinin yüksek olduğu bir bölge. Yaptığımız araştırmaya göre gelen turistlerin yüzde 40'ı bir sonraki yıl tekrar geliyor. Müşteri memnuniyeti de çok yüksek bir bölge. Bu şekilde devam etmek için kaliteden ve standarttan taviz vermememiz gerekiyor." diye konuştu.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da sektörde Marmaris'e gelen turistlerin memnuniyet oranının çok yüksek olduğunu aktardı.

Marmaris'e gelen turistlerin sonraki yıllarda tekrar geldiğini anlatan Bülbüloğlu, "Avrupa'dan 25 yıldır gelen müşteriler var. Bu da memnuniyetin en üst seviyede olduğunu gösteriyor. Son 2 yıldır yaşadığımız kriz müşteri memnuniyetinin önemini ortaya koydu. Krizde müşterisini memnun eden, tekrar müşterisi olan oteller krizden daha az etkilendi. Bugün Marmaris doluysa bunu müşteri memnuniyetine, Marmaris'e olan güvene borçlu. " dedi.

YUNANİSTAN'DAN TATİLE GELDİ

Tatil için Marmaris'i tercih eden Yunan Achiilleas Daskalakis, tatilinin ardından Marmaris Belediyesine attığı mailde "Marmaris'ten çok etkilendim. Çok güzel, temiz bir Avrupa şehri gibi. Mutlaka tekrar geleceğim." diye konuştu.

Ailesiyle her yıl Bodrum ilçesine tatile geldiğini belirten İngiliz uyruklu Michael Spencer de 8 yıldır ilçeye geldiğini ve burada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Bodrum'un çok etkileyici bir yer olduğunu belirten Spencer, "Bodrum çok güzel bir yer. Buraya her zaman geldiğimde iyi karşılanıyorum. Burada her şeyden zevk almaya çalışıyorum." şeklinde konuştu. İlçeye ailesiyle geldiğini ifade eden Spencer, Türk yemeklerini de çok beğendiğini dile getirdi.

Danimarka uyruklu Signe Sörensen de 2 yıldır tatil için ilçeyi tercih ettiğini belirtti. Bodrum'da çok eğlendiklerini söyleyen Sörensen, "Türk yemekleri çok güzel. Akşamları eğlencesi çok güzel. Burada tatilimizi en iyi şekilde geçiriyoruz. Daha önce Marmaris ve Kuşadası'na gittim ama Bodrum daha güzel bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Bodrum'daki bir otelde tatilini sürdüren Sarah Mirkelsen de Türkiye'yi çok sevdiğini aktardı. Mirkelsen, "Danimarka'dan geldim, Bodrum'u çok seviyorum. Burada tatilimi geçirmeyi ve eğlenmeyi çok seviyorum. Buranın kültürünü de çok seviyorum. İnsanları da çok iyi." ifadesini kullandı.

TÜRK YEMEKLERİNE BÜYÜK İLGİ

Bitez sahilindeki Ambrosia Hotel Genel Müdür Yardımcısı Dursun Alaşal da otellerinin yabancı uyruklu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Otelin tercih edilmesindeki sebebin hem denize yakın olması hem de kaliteli hizmet sunulmasından kaynaklandığına değinen Alaşal, şöyle konuştu:

"Yabancı uyruklu vatandaşlar özellikle Türk yemeklerini çok seviyorlar. Otelimizde İngiliz, Alman, Danimarka ve Hollanda'dan gelen turistler ağırlıkta. Türkiye'yi çok beğeniyorlar. Yabancılar özellikle sahilde yürümeyi, denize girmeyi çok seviyor. Oksijeni ve temiz havasını çok seviyorlar. Onlara su içerisinde salıncak ve yüzen iskele imkanları da sağladık. Düzenlediğimiz Türk geceleri de onların çok hoşlarına gidiyor."

İngiltere'den eşiyle tatili için Fethiye'ye gelen Rık Linderos (55), Fethiye'de özellikle Çalış bölgesini çok sevdiğini söyledi. Tatil için 8 yıldır Türkiye'yi tercih ettiğini vurgulayan Linderos, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl eylül ayında eşimle balayına Fethiye'ye gelmiştik. Burada mutluyuz. Ölüdeniz ve Babadağ'a gittim. Babadağ'dan yamaç paraşütü yaptım ve bundan çok keyif aldım. Yamaç paraşütü benim için farklı bir tecrübe oldu ve orada çok güzel bir görüntü var. Ölüdeniz’in havadan görüntüsü muhteşem. Mutlaka görülmesi gereken bir yer."

Linda Linderos (49) da Fethiye'ye 2 haftalığına da olsa tatile gelmenin kendilerini çok rahatlattığını ifade etti. Türklerin diyaloglarının ve arkadaşlıklarının çok güzel olduğunu, Türk yemeklerini çok beğendiklerini anlatan Linderos, "Burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Tatil karşılığında yaptığımız harcamalar da bize göre çok uygun. Biz burada çok mutluyuz. Herkese Türkiye'de tatili önerebiliriz." diye konuştu.

"BURADAYKEN AMSTERDAM'DAN DAHA MUTLU HİSSEDİYORUM"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, müşteri memnuniyeti konusunda sorunlarının olmadığını söyledi.

Fiyat/kalite konusunda rakiplerinin olmadığını kaydeden Sili, "Doğal, tarihi güzellikleri ve alternatif turizme yapılan yatırımlarla orta ve uzun vadede dünya turizminde söz sahibi olmaya aday ülkeyiz hatta bugün de söz sahibiyiz. Asla ve asla kalite noktasında endişe duymadığımızı belirtiyorum. Bölgemiz ve tesislerimiz en iyi hizmeti sunmaya devam edecektir." dedi.

Grand Okan Otel'in İngiliz kökenli yöneticisi Amanda Özsoy da 20 yıldır Alanya'da otel sektöründe çalıştığını söyledi. Özsoy, "Kalitemiz yüksek. İtalya ve İspanya ile kıyaslamıyoruz bile kendimizi. Bizim 18 yıllık misafirlerimiz var. Bu insanların neden geldikleri belli." ifadelerini kullandı.

Hollandalı turist de doğum günü nedeniyle Türkiye'ye tatile geldiğini söyleyerek, "Buradayken Amsterdam'dan daha mutlu hissediyorum. Burayı çok seviyorum. Hatta 2 ay önce de gelmiştim. İnsanlarını çok seviyorum. Denizde balıklarla yüzmeyi çok seviyorum." şeklinde konuştu.

Alanya'da tatil yapan Natali Golibeva, Rusya'dan tatile 10 gün önce geldiğini ifade etti. Tatilin keyfini çıkardığını ve stres attığını dile getiren Golibeva, memnuniyetini "Hiçbir sorunumuz yok. Otelde her şey mükemmel. Buraya gelin güneşin ve denizin keyfini çıkarın." sözleriyle anlattı.

Julia Smirnova da 5 gün önce Alanya'ya geldiğini ifade ederek, yemekleri lezzetli bulduğunu ve tatilin keyfini çıkardıklarını dile getirdi. Sminnova, burayı çok beğendiğini vurgulayarak, yine geleceğini belirtti.

Ailesiyle tatile gelen Julia Tishkova da tatilde her şeyin istediği gibi gittiğini dile getirdi. Tishkova, "Burada her şey normal. Sorun yok, güzel bir tatil geçiriyorum." dedi.