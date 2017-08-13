Muğla'nın hedefi 5 milyon turist, 5 milyar dolar kazanç

Muğla, turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor. Deniz, kum ve güneşinin yanı sıra farklı medeniyetlere ait izleri bünyesinde barındıran kent, bölgenin kültür turizmine de katkı sağlıyor. Türkiye'nin bin 480 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'daki tesislerde, 320 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Kenti, her yıl yaklaşık 3.5 milyon turist ziyaret ediyor. Vali Esengül Civelek yaptığı açıklamada, Muğla'nın tarihi, kültürel değerleri ve doğasıyla yerli ve yabancı misafirlerin tercih sebebi olduğunu söyledi.



Yılın ilk altı ayında 700 bine yakın yabancı misafirin, 2 havaalanı ve 9 deniz hudut kapısından giriş yaptığını anlatan Civelek, "Geçen yıla oranla ziyaretçi sayısında yüzde 13 artış var. Ülke genelinde turizm sektöründe geçen yıl yaşanan olumsuzluklara rağmen ilimizi ziyaret eden turist sayısında güzel bir ivme yakaladık" dedi.





"TATİLCİLERİN ARADIĞI TÜM ÖZELLİKLERİ BÜNYESİNDE BARINDIRIYOR"



Civelek, ziyaretçilerin özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Dalyan, Akyaka ve Gökova'daki otel ile sahillerde yoğunluk oluşturduğunu anlattı.



Ağustos ve eylülde otellerde ciddi yoğunluk beklediklerini belirten Civelek, "Muğla'ya en çok İngiltere, Hollanda, Rusya, Fransa ve Almanya'dan ziyaretçi geliyor. Özellikle kıyı uzunluğu, çok sayıda koya sahip olması, temizliği ve çekiciliği, ulaşımın kolaylığı gibi nedenler Muğla'yı cazip kılan etkenlerin başında geliyor. Buna hizmet kalitesi ve kültür turlarını da eklersek, kentin tatilcilerin aradığı tüm özellikleri bünyesinde barındırdığını söyleyebiliriz" diye konuştu.





"MAVİ TUR TUTKUNLARI MUĞLA'DAN VAZGEÇMİYOR"



Güney Ege'nin maviyle yeşilin buluştuğu noktalarında büyüklü küçüklü çok sayıda koya sahip Muğla'nın, her yıl yerli ve yabancılara ait birçok yatı ağırladığına değinen Civelek, şunları kaydetti:



"Bölgemizdeki kıyılarımızın uzunluğu ve koylarımızın sayısı, mavi tur tutkunlarını Muğla'ya çekiyor. Bakanlık belgeli 23, belediye belgeli 6 marinamız var. Bunların kapasitesi 6 binlerde. Bu sayıyı 15 bine çıkardığımızda, hedefimiz olan 5 milyon turisti yakalayacağımıza inanıyorum. Bu da ilimiz ve ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır. Turizmde 5 milyar dolar hedefimiz de bulunuyor"



Mavi tur ve yat turizminin bölge açısından çok önemli bir gelir kaynağı olduğuna dikkati çeken Civelek, turistlerin genelde Gökova Körfezi, İngiliz Limanı, Çökertme, Göcek, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Hisarönü koylarında mavi yolculuğa çıktığını ifade etti.



Civelek, yeni hedef pazarları belirleyerek Muğla'nın tanıtımı için daha fazla çalışma yürüteceklerini kaydetti.

Vali Esengül Civelek

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