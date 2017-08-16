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TURİZM

İnegöl'de yamaç paraşütü

İnegöl’ün Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) desteği ile 20 Ağustos Pazar günü yamaç paraşütü festivali düzenleniyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:05:25 Güncelleme: 15:08:20 HABERTURK.COM

İstanbul, Çanakkale, İzmir, Muğla gibi Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan yamaç paraşütü tutkunları, Türkiye’nin en güvenli ve üç yöne kalkış sağlayan ilk ve tek tepesi olan Aktaş Tepe’den uçarak gökyüzünde buluşacak.

Uludağ’ın eteklerindeki Kıran ve Çiftlik mahalleleri üzerinde bulunan 2 bin 232 rakımlı Aktaş Tepe, uçuş tutkusuyla macerayı birleştirmek isteyen adrenalin tutkunlarını gökyüzünde bir araya getirirken, bu görsel şöleni izlemek isteyenleri de İnegöl’de buluşturuyor.

Festivale katılmak isteyenler www.dostum.org.tr adresinden kayıt yaptırabiliyor

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