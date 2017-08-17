HotelForex.com'da "daha düşük teklif verebilme" imkanı

Yeni bir girişim olan HotelForex.com’u Amerika da kurup Türkiye pazarına sokan kurucuları; "Özellikle günümüz dijital çağında gerek iş gerek tatil seyahatlerinde planlar aniden değişebiliyor. Her ne kadar internet hızlı çözümler sunuyor olsa da böyle bir anda özellikle uygun bütçeli çözümler bulmak hala çok zor. İnternette birbirinin benzeri olan pek çok rezervasyon sitesi var ama bunların hiçbiri pazarlığa açık değil. Biz ise anlık verilerle özellikle son dakika krizi yaşayan ve sınırlı bütçeyle uygun otel arayan gezginlere hitap ediyoruz. Hem pazarlık yapma imkânı sunuyoruz hem de tek tek sitelerden otel ve oda karşılaştırması yapma derdine son veriyoruz" dedi.



BÜTÇEYE GÖRE OTELLERE TEKLİF VERİLEBİLİYOR



Sistem forex mantığıyla işliyor. Otel arayan kullanıcı Hotelforex.com ile 3 günlük konaklama için otellerin fiyat önerilerini anlık olarak görüyor. Uygun oteli bulduğunda hemen alabiliyor ya da bütçesine göre otele teklif gönderip talep yaratıyor ve istediği fiyatı yeterli talep doğrultusunda aşağı çektirebiliyor.



Otel sahipleri ise sitede yer alan “Otelinizi ekleyin” bölümü üzerinden kendi tesislerini sisteme kayıt ediyor ve kullanıcı paneline erişiyor. Bu panelde otel yöneticileri bulundukları bölge ve şehre ait anlık site trafiği bilgisini görebilirlerken, ayrıca kendilerine gelen fiyat tekliflerini yine bu panelde görüp, değerlendirip fiyat indirimine gidebiliyorlar. Bu panel sayesinde hem misafir ve oteller arasında iletişim kuruluyor, hem de günlük olarak otel arama ve teklif istatistikleri detaylı olarak izlenebiliyor.



HotelForex.com'un bir diğer farklı yani ise fiyatların kişi başı değili "oda başı" bazlı olmazı. Bazı odalarda 2 kişi bazı odalarda 3-4 kişi konaklayabiliyor. Bu detaylara listeleme ekranından ulaşılabiliyor. Anlık olarak değişen fiyatlar ile ilgili olarak kullanıcılara bildirim gidebiliyor.

HotelForex.com