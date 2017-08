Momondo Türkiye araştırdı! Türkler otel seçiminde fiyata önem veriyor

Momondo, kişilerin tatil planlaması yaparken hangi kriterlere göre otel tercihleri yaptığını araştırdı. Araştırmada, Türklerin otel seçimi yaparken dikkat ettikleri unsurları mercek altına aldı. Verilere göre otel seçiminde en dikkat ettiğimiz faktör fiyat. Araştırma sonuçlarına göre, Türklerin yüzde 54'ü için otel seçimini en fazla etkileyen faktör fiyat. Yüzde 57'lik oranda erkekler bu kriter konusunda kadınlardan önde. Kadınların yüzde 50'si fiyat konusuna öncelik veriyor.



Fiyatın önemi yaş ilerledikçe daha da artıyor. 18-22 yaş grubundaki gençlerin yüzde 45’i otel seçerken ilk olarak fiyata baktığını söylerken 23-35 yaş arasındaki katılımcıların yüzde 54’ü, 35-55 yaş gurubundaki katılımcıların ise yüzde 55’i aynı yanıtı verdi. Fiyat konusunu en çok önemseyen yaş grubu ise yüzde 63’le 56-65 yaş arasındakiler.



İDEAL BÜTÇE 67-165 TL ARASINDA



"Bir gecelik konaklama için ayırdığımız tutar ne kadar?" sorusuna Türk tatilcilerin büyük bir bölümü olan yüzde 40'lık kısım 67-165 TL arasında bir bütçe ayırıyor. Bu rakamın üzerine çıkıp, gecelik 166-231 TL arasında bir harcama bütçesi belirleyenlerin oranı ise yüzde 28. Gecelik 66 TL’den az bütçeye sahip olan Türklerin oranı ise sadece yüzde 5.



OTEL ÇEVRESİNİ MERKEZİ OLMASINDAN DAHA FAZLA ÖNEMSİYORUZ



Otel seçimi yaparken fiyat dışında oldukça önem verilen konulardan biri de otelin bulunduğu bölge. Kadınların yüzde 40'ı, erkeklerin ise yüzde 38'i otelin bulunduğu konumu önemsiyor. Rezervasyon yaparken otelin merkezi olması ve turistik bölgelere yakınlığı ise yüzde 35'lik oranla üçüncü sırada geliyor.



ZİYARETÇİ TAVSİYELERİNİ DİKKATE ALIYORUZ



Her üç türk'ten biri otel rezervasyonu yapmadan, internet üzerindeki kullanıcı yorumlarını okuyor. Tavsiyelere önem verme sırası yüzde 33 ile 23-55 yaş grubu, yüzde 25 ile 56-55 yaş grubu, yüzde 24 ile de 18-22 yaş grubu.



Bu kriterin önemi yaş küçüldükçe azalıyor. 56-65 yaş grubundaki Türklerin yüzde 36’sı kaliteli servis tercih ederken bu oran 36-55 yaş grubunda yüzde 32’ye, 23-35 yaş grubunda ise yüzde 25’e düşüyor. 18-22 yaş grubundaki gençlerin ise sadece yüzde 17’si bu unsuru önemsiyor.



Araştırma sonuçlarını değerlendiren Momondo Türkiye sözcüsü Serpil Öztürk şöyle konuştu:



"Her yıl Türkiye’de dahil 23 ülkede gerçekleştirdiğimiz seyahat araştırması tercihlerimizin ve trendlerin gelişimine ışık tutuyor. momondo olarak elde ettiğimiz sonuçlara ve aldığımız geri bildirimlere göre kendimizi her geçen gün daha da geliştirerek kullanıcılarımıza en iyi alternatifleri, en hızlı şekilde sunmayı hedefliyoruz. Örneğin, tatil planlarken fiyat faktörünü göz önünde bulunduran kullanıcılarımız, fiyat filtresini kullanarak en fazla tasarruf edebilecekleri alternatifleri belirleyebiliyor. Diğer yandan, önceliği belirli bir bölge içinde yer alan oteller olan kullanıcılarımız ise “Harita Üzerine Çiz” özelliğini kullanarak, çizdikleri sınırlar içinde kalan otelleri arayabiliyor."

