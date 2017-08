Turizmcilerden bayram tatili için rezervasyon uyarısı geldi! Kurban Bayramı 2017

Bayram tatilinin uzaması hem tatilcileri, hem de turizmcileri sevindirdi. Bakanlar Kurulunda alınan kararın ardından tatilcilerde rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. Türkiye'nin en önemli tatil merkezlerinden Çeşme ilçesinde de tatilcilerin yoğun talebi olduğu öğrenildi.

ACELE EDİN ÇAĞRISI

İHA'nın haberine göre, rezervasyonlar hakkında bilgi veren Çeşme ilçesindeki beş yıldızlı bir otelin genel müdürü Orhan Belge, tatilcilere rezervasyon için çağrı yaptı. Belge, "Yakın zamana kadar Kurban Bayramı tatili ile ilgili hepimizin kafasında soru işaretleri vardı. 'Tatil uzar mı? On güne çıkar mı? Bakanlar Kurulu ne karar alır?' diye. Salı günü Bakanlar Kurulu kararı açıklandıktan sonra, o andan itibaren telefonlarımız sürekli çalmaya başladı. Diğer otelci arkadaşlarımla da görüşüyorum, şu anda Çeşme'de az sayıda yatak kaldı. Bayrama daha on iki gün kadar zaman var. On günlük tatil kararı satışlarımızı çok etkiledi ve sezonu kısa olan Çeşme'de bizlere çok iyi nefes aldırdı" diye konuştu.

"YER BULAMAZSINIZ"

Belge, "Rezervasyon için geç kalmayın. Yer bulamazsınız. Hatta az önce çok sevdiğim bir arkadaşım aradı. Ona da yer bulmaya gayret edeceğimi söyledim. Şu anda rezervasyonlar hızla akıyor. Kimse son dakikada yer bulurum diye düşünmesin. Bayramda Çeşme'de yer bulamaz. Altını çizerek söylemek istiyorum; Çeşme, söylenenin aksine, bütün olumsuzluklara rağmen, olumsuz gösterilmeye çalışılmasına rağmen, iyi bir 2017 sezonu geçiriyor. Artık bundan sonra da geriye dönüş yok. Bundan sonra ki yıllarda da çıta yukarıya doğru çıkmaya devam edecek. Termal Kür Merkezi hazırlıkları da sürüyor. Projeleri bitti. ÇEŞTOB ve TETUSA Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Öncel'den, Termal Kür Merkezi'nin yapım aşamasında olduğu müjdesini aldık. Termal Kür Merkezi bitince, Çeşme dolu dolu yedi ay yaşayacak" şeklinde konuştu.

Kış dönemini de kongre turizmiyle değerlendirmeye çalışacaklarını açıklayan Boyalık Beach Otel Genel Müdürü Orhan Belge, "Gerek kongre turizmiyle, gerek termal turizmiyle kışın da ayakta durmaya çalışacağız. 12 ay açık olan bir işletmeyiz. İrili ufaklı toplantılarla 2018 sezonuna ulaşmaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

kurban bayramı tatili 2017

kurban bayramı 2017

otel rezervasyonları

Çeşme