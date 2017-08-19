TURİZM
Mutlaka görülmesi gereken 99 yer
19 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:09:59 | Güncelleme: 20:15:50
HABERTURK.COM
Turizm otoriteleri, dünyadaki gidilmesi gereken en iyi yerleri seçti. Business Insider tarafından yapılan araştırmada Türkiye de 3 turistik mekanıyla listede yer aldı
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Virunga Ulusaa Parkı | KONGO -
3470 metrelik Nyiragongo Yanardağı dağ gorillerini görmek için birebir. Turistlerin ilgisi nedeniyle konaklanabilecek kulübelerin de olduğu dağdan dünyanın en büyük krater gölü de izlenebilir.
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Lofoten Adaları | NORVEÇ -
Doğa harikası bu takımada şirin balıkçı kulübeleri, koyu renkli soğuk denizi ve ürkütücü zirveleriyle muhakkak görülmesi gereken yerlerden.
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Motu Tiapaa | MAUPİTİ -
Fransız Polinezya'sında bulunan 1200 kişinin yaşadığı bu volkanik ada pudra rengindeki ilginç plajı dışında Antarktika yolculuğunu yapan kambur balinaların da geçiş rotasında olan özel bir yer.
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Kapadokya | TÜRKİYE -
4 milyon yıl önce gerçekleşen volkanik patlamaların yarattığı ülkemizin doğa harikası Suitcase yazarı India Dowley'a göre Star Wars filminden çıkmış gibi. Ünlü yazar Kapadokya'nın son zamanlarda gitgide daha çok ilgi çektiğini belirten eşsiz bir turistik mekan olarak anlatıyor.
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Kazbegi | GÜRCİSTAN -
4 ülkeye yayılan Kafkas Dağları;'nın Gürcistan bölümünde, geniş bir vadiye konumlanmış Kazbegi kasabası şelaleleri ve olağanüstü doğasıyla yerli yabancı turistlerin gözdelerinden
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Ice Hotel | FİNLANDİYA -
Kuzey kutup dairesinde 160 kilometre mesafede yer alan Levi şehrindeki buzdan otel, kış aktivitelerini sevenler tarafından tercih ediliyor. Hava sıcaklığı -34 dereceye dek düşebiliyor.
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TUVALU ADASI -
Büyük Okyanus'ta, dokuz adet mercan adasından oluşan Polinezya ülkesi Tuvalu'ya haftada sadece 2 uçuş var. 12 bin kişinin yaşadığı adanın havalimanı kullanılmayan günlerde yıldızları izlemek isteyen misafirlerini ağırlıyor.
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Akra | GANA -
Afrika ülkesinin başkenti kaotik gibi görünse de derinliklerine inildiğinde, özellikle gece hayatı ve yeme içme mekanlarıyla otantik bir yer. Afrikalı gençler tekerlekli patenleri ve sıcakkanlı servisleriyle ilgi görüyor.
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KİRİBATİ -
Ada'nın doğu ucu tarih değiştirme sınırında olduğu ve dünyada ilk gün doğumu burada gerçekleşiyor. Sadece Japonya'dan direkt ulaşılabilen ada insanın kendini özel hissedebileceği nadir yerlerden
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Semerkant | ÖZBEKİSTAN -
İslam mimarisinin en güzel örneklerinin görülebileceği, tarihi İpek Yolu üzerindeki bu şehre gitmek zamanda yolculuk yapmaktan farksız. Efsane hükümdarların izlerinin bulunduğu Semerkant'ta özellikle Şah-ı Zinda türbesi görülmesi gereken yerlerden.
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Jackson Hole | ABD -
Wyoming eyaletinde Teton Sıradağları masifi eteklerinde bulunan ve içinden Snake Irmağı geçen vadide ortalama yükseklik 2 bin metre. Özellikle kışın ekstrem spor tutkunları ve kar manzarası sevenler ve avcılar buraya akın ediyor.
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Roadknight Burnu | AVUSTRALYA -
2 bin 500 kişinin yaşadığı Anglesea kasabasındaki bölge, dünyanın en yaşanabilir şehri seçilen Melbourne'ün sörf plajlarında en egzotik deneyimlerden birini vadediyor.
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Hampstead Heath | İNGİLTERE -
Başkent Londra'nın meşhur Trafalgar Meydanı'na 6-7 kilometre uzaklıkta bu rekreasyon alanında medeniyetin dibinde vahşi yaşamı deneyimleme fırsatı sunuyor. Pek çok doğal aktivite ve spor imkanı da cabası.
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Hawaii Adaları | ABD -
7 büyük ve 25 küçük adacıktan oluşan Hawaii, turizmin en popüler noktalarından. Tropik imkânları, gastronomisi ve yerel kültürüyle imkânı olanların vazgeçemediği yerlerden.
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Angkor Wat | KAMBOÇYA -
Kral II. Suryavarman'ın yaptırdığı 12. yy'dan kalma dev tapınak şehir, ülke bayrağında da resmediliyor ve dünyanın en özel yerlerinden. Tam 162 hektar alana yayılmış büyüleyici bir yer.
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CREOLA PATİKASI | ABD -
Louisiana eyaletindeki 40 kilometrelik doğal bataklık, çayır ve körfez sahil alanı timsahlar nedeniyle biraz tehlikeli olsa da kuş popülasyonu ve sıra dışı doğal manzarasıyla maceraperestler için eşsiz.
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Kamakura Festivali | JAPONYA -
Şubat ayında Yokote şehrine gidip festivale katılırsanız, Kamakura ismindeki eskimo evlerine benzeyen yapıların bulunduğu karla kaplı alanda 450 yıllık tarihi bir kültüre tanıklık edeceksiniz.
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Tsingy Rouge | MADAGASKAR -
Laterit adındaki kırmızı kilin erozyon sonucuyla oluşturduğu bu nefes kesici doğal kayaçlara başka yerde rastlamak mümkün değil.
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Birgufest | MALTA -
Tüm şehri, daracık sokakları saran mum ışıkları ve müzikle gerçekleştirilen festival basit ama fark yaratan bir turizm projesi. Her yıl bu ufacık ülkeye binlerce insanı çekiyor.
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Mashpi Bulut Ormanı | EKVADOR -
Quito şehrine 4 saatlik mesafedeki Mashpi Tabiat Alanı, zümrüt yeşili And Dağları'nın arasındaki küçük bir alanda, dünyanın en güzel bulut ormanlarının birine sahip ve gökyüzü bisikletini kullanarak unutulmaz bir an yaşayabilirsiniz.
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Cape Wrath | İSKOÇYA -
Savunma Bakanlığı'nın eğitim alanı olarak da kullandığı patika dünyanın en zorlu yürüyüş parkurlarından biri. Yürümekten başka karayolu ulaşımı olmayan bölge insanın sınırlarını zorlaması için ideal.
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Gjendesheim | NORVEÇ -
Norveç'un en yüksek buzul zirvelerinin ortasındaki Gjendesheim, doğa yürüyüşçülerinin favori mekanlarından ve olağanüstü manzaraya sahip. 170 kişilik bir kapalı konaklama alanı da var.
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Arolla | İSVİÇRE -
Valais kantonundaki bu küçük dağ köyü Alp Dağları'nın en yüksek zirveleriyle çevrili. Haute Route adı verilen üğnlü kayak ya da yürüyüş rotasında sessiz parkurları ve inanılması güç manzarasıyla yapılması gerekenler listesinde.
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Caringorms | İSKOÇYA -
Alex Roddle tarafından dağcılığın kâbesi olarak adlandırılan sıradağlar, İskoçya'nın vahşi alanlarından Lairig Ghru'daki yarı arktik platosunu da barındırıyor ve nadir canlı hayatıyla sırtçantalıların listesinde muhakkak olmalı.
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Loch Ossian Hostel | İSKOÇYA -
85 yıllık ekolojik pansiyon dünyadan kopmak isteyenler için olabilecek en iyi alternatiflerden. Tamamen doğal enerji kullanılarak işletiliyor.
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Bazaruto Takımadası | MOZAMBİK -
Cennet Adaları olarak bilinen bölge mercan kayalıkları, beyaza çalan kumlu plajlarıyla özellikle skuba dalışı yapmak isteyenler tarafından tercih ediliyor.
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Galapagos Adaları | EKVADOR -
Onlarca volkanik adadan oluşan bu takımada Darwin'in evrim teorisi gözlemlerinin esin kaynağı olarak biliniyor. İçerisindeki ulusal park, belki de hiç görmediğiniz onlarca canlı çeşidinin de yuvası.
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FRANSIZ POLİNEZYASI -
İçlerinde en bilinen Bora Bora Adası bir yana Taha'a'ya giderseniz vanilya tarlalarını, Rangiroa'da tropik mavi gölü ya da Tahiti'de gizli şelaleri, lav tünellerini keşfedebilirsiniz.
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Namib Çölü | NAMİBYA -
Nüfus yoğunluğunun çok düşük olduğu Namibya bir tarafından Atlantik Okyanusu'na bağlı masmavi bir ülkeyken, diğer taraftan Kalahari ve ülkeye ismini veren Namib gibi çöllerin içerisindeki kumullarıyla çok etkileyici bir doğaya sahip. Safari yapmadan olmaz.
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Stellenbosch Bağları | GÜNEY AFRİKA -
Güney Afrika'nın büyük beşlileri olarak bilinen manda, fil, leopar, aslan ve gergadanların en iyi fotoğraflanabileceği yerlerden. Yola çıkmadan önce yiyip içmek için ülkenin en ünlü bağlarından Stellenbosch önerilmiş.
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Moskova | RUSYA -
AirBnb yöneticilerinin tarih, sanat, mimari ve gastronomi olarak özellikle önerdiği Moskova şehri Sovyet döneminin izlerini hâlen taşıyor ve her yönüyle yaşanması gereken bir deneyim olarak belirtilmiş.
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Saigon Katedrali | VİETNAM -
Dünyanın en büyük 2. kahve üreticisi olan Vietnam, nüfusu 10 milyonu aşan Ho Chi Minh Şehri'yle öne çıkıyor. Modernite ve tarihin, gelişmişlikle yoksulluğun sentezinden farksız. Şehrin her yerini keşfetmek önerilse de 58 metrelik, 19. yy eseri Saigon Katedrali görülmeden geçilmemeli.
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Bronte Plajı | AVUSTRALYA -
Çok tehlikeli bir girdaba sahip olması nedeniyle, 1903 tarihinde dünyanın en eski cankurtaran birliğinin oluşturulduğu plaj sörfçülerin rüyası.
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Toba Gölü | ENDONEZYA -
100 km uzunluğunda ve 30 km genişliğindeki Toba Gölü, bir süpervolkanın kalderasındaki en büyük doğal göl. Sandal sefasının yanı sıra gölün etrafında bisiklet sürmek, geleneksel evlerde konaklamak yapılacaklar listesinin başında.
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Rio Karnavalı | BREZİLYA -
Brezilya kültürünün anlamak için dünyanın en ünlü karnavalından, binlerce dans okulunun geçiş töreninden daha iyi bir yer bulmak zor.
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Raja Ampat Adaları | ENDONEZYA -
Dalışçıların es geçmemesi gereken yerlerden. Deniz yaşamanının çok çeşitli olduğu adada köpekbalıklarından manta vatozlarına, deniz tavşanlarından denizatlarına her şey var.
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Kumamoto | JAPONYA -
2016 yılındaki depremden sonra 1467 yapımı meşhur kalesi de dahil olmak üzere, havalimanı da çöken şehir susuz, yiyeceksiz günlerin ardından kısa sürede toparlanmayı başardı. Belirlenmiş şehirlerden biri olan Kumamoto, aynı zamanda görülmesi gereken önemli bir ticari, kültürel ve üniversite eğitimi merkezi.
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Petra | ÜRDÜN -
Lut Gölü ile Akabe Körfezi arasındaki toprakları üzerinde yer alan antik kent, bir dönem Nebatiler'in başkentiydi. 2007'de ise dünyanın 7 harikasından biri seçilmişti. El Hazne kral mezarları, manastırlar ve amfitiyatro özellikle görülmeye değer.
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Lviv | UKRAYNA -
Ülkenin kültürel en zengin şehirlerinden biri olan Lviv, son dönemde vizesiz seyahat nedeniyle Türk turistlerin de gözdelerinden. Üstelik efsane çikolatalara da sahip.
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Bali | ENDONEZYA -
Bali, hem maceraperestler hem de huzurlu bir tatil isteyenler için favori bir mekan. Bali'nin beyaz kumsalının uzandığı deniz, dalış için ideal. Aynı zamanda da maymunların cirit attığı ve gizli taş tapınakların olduğu gür ormanları da keşfedilmeyi bekliyor.
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99
Kalahari Çölü | GÜNEY AFRİKA -
Güney Afrika'nın büyük beşlileri olarak bilinen manda, fil, leopar, aslan ve gergadanların en iyi fotoğraflanabileceği yerlerden ve kesinlikle ziyareti hak ediyor.
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99
Barselona | İSPANYA -
Las Ramblas'dan, La Sagrada Familia'ya, dar sokaklarından sıradışı mimariye sahip modern yüzüne ve efsanevi futbol takımına dek Barselona olağanüstü yerleşim planına sahip tarihi bir kent. Turist istemiyoruz eylemi yapsalar da pek aldırmamak lazım.
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99
Wiltshire | İNGİLTERE -
Stonehenge kalıntılarının bulunduğu bölge, yüksek tepeleri, geniş vadileri ve tarihi dokusuyla uçuş meraklılarının tepeden görmeyi sevdiği bir yer.
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99
Bamyan | AFGANİSTAN -
Sanskritçe dilinde renkli anlamına gelen şehir Budizm'in en eski merkezlerinden. Terör örgütü Taliban, ünlü vadideki heykelleri tahrip etse de tarihi ticaret yolları üzerindeki bu görkemli şehir hâlâ görülmeye değer.
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46
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99
Palangan | İRAN -
İran'ın kırsal bölgesinde ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı bu köy, bazı evlerin çatılarının diğerlerine bahçe olduğu yığma evleriyle dikkati çekiyor.
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99
Mechuka | HİNDİSTAN -
Hindistan'ın en iyi korunmuş gizemi, son Shangri-La'sı olarak nitelenen Mechuka, karın şifalı suyu anlamına geliyor. Korunmasının nedeni ise uzun yıllar yolunun olmaması. Öyle ki, erzak bile hava kuvvetleri tarafından tedarik edilmiş.
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99
Lahor | PAKİSTAN -
1000 yıllık zengin bir tarihi olan Lahor, aynı zamanda çok ünlü bir tarım merkezi. Pek çok kültür ve eğlence çeşitliliği sunmasının yanı sıra sokak lezzetleriyle de ünlü.
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99
Goris | ERMENİSTAN -
Tarihte ilk kez Urartu medeniyetince bahsedilen Goris'in taş devrinden bu yana varolduğu söyleniyor. Bir Kapadokya olmasa da peri bacaları, mağara evleriyle bölge turizminin odak noktalarından.
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99
Gökkuşağı Dağı | PERU -
6384 metre yüksekliğindeki Ausengate, nam-ı diğer Gökkuşağı Dağı eşsiz bir jeolojik oluşum ve sınırlarını zorlamak isteyen maceraperestler için birebir.
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51
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99
FAROE ADALARI -
Türk halkı tarafından yarı profesyonel oyuncuları ve fark yiyen milli takımıyla bilinse de İskoçya'dan 1 saatlik uçuş mesafesindeki ada gerçek bir doğa harikası. Özellikle şelaleri, yeşili ve buzullarıyla görülmeye değer.
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99
Chitwan Ulusal Parkı | NEPAL -
Himalayalar'dan ibaret sanırılan Nepal'in güney sınırında olağanüstü bir tabiat parkı var. Vahşi yaşam arayanların karşısında çıkabilecek çok sayıda kaplan ve gergedana, binlerce canlıya ev sahipliği yapıyor.
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99
Madeira Adası | PORTEKİZ -
Yakınlığı nedeniyle İngilizlerin gözdesi olmakla birlikte Cristiano Ronaldo'nun memleketi olan bu volkanik ada, sıra dışı doğası, yalçın dağları ve sahilleriyle herkesin görmesi gereken, insanın kendini başka bir dünyada hissedeceği yerlerden.
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99
Kutup Dairesi | NORVEÇ -
Buzlu tundraları, kuzey ışıklarıyla Norveç'in Trömsö bölgesindeki kutup dairesi civarı üşütme pahasına da olsa ziyaret edenlerin hayranlıkla ayrıldığı yerlerden.
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Bozcaada | TÜRKİYE -
Konumu nedeniyle tarih boyunca savaşların merkezindeki paylaşılamayan ada sadece Türkiye'deki yerli turistin değil yabancıların da gözdelerinden. Üzüm bağları, rüzgarı, görkemli kalesi, altın sarısı kumlu plajlarıyla zamanın yavaş geçtiği, nostaljik ve rahatlatıcı bir harikalar diyarı.
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AMAZON YAĞMUR ORMANLARI -
Dünyanın akciğerleri olan ve en büyük orman coğrafyası olarak bilinen Amazonlar tam 9 ülkeye yayılıyor. 40.000 ağaç çeşidi, 2.000 kuş çeşidi ve memeli hayvan, 2.200 balık çeşidi ile 128,843 çeşit omurgasız hayvana da ev sahipliği yapıyor. Yerel halkı tanımak, doğa harikalarını ve tüm bu zenginliği keşfetmek kesinlikle gidilecek yola değer.
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TUNUS -
Eski medeniyetlerin mirasını keşfetmek isteyenler, turistler için rahatsız edici derecedeki otobüs yolcuklarına rağmen Tunus'a gitmeli.
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Kraliyet Opera Evi | UMMAN -
Maskat şehrinin ünlü geçidi, tarihi dokusunun yanı sıra kültürel zenginliklerini görmek isteyenler İslam ve İtalyan mimarisinin sentezi olan bu dev yapıdaki konserlere, tiyatrolara, sergilere göz atabilir veya alışveriş yapabilir, lüks restoranlarında yemek yiyebilir.
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Venedik | İTALYA -
Dünyanın en özel şehirlerinden biri olan Venedik'te klasik etkinlikleri yaptıktan sonra doğru zamanda giderseniz masalı gerçeğe dönüştüren ve günlerce süren Venedik Festivali'ne katılmayı unutmayın.
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99
Kamçatka | RUSYA -
Yanardağların yanyana uyur gibi yaptığı, gayzer dumanlarının yükseldiği Pasifik Okyanusu kıyısındaki bu şehirde deniz aslanlarını görmekten sörfe kadar keşfedilecek çok şey var.
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99
Shwegugi Pagoda Tapınağı | MYANMAR -
Bagan şehrinde bulunan tarihi tapınak dünya üzerindeki en güzel manzaralardan birine sahip ve otantik yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmezleri arasında.
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99
Akihabara Meydanı | JAPONYA -
Japonya için bazıları sadece bir ülke değil farklı bir evren de diyor. Tokyo'ya yolunuz düşerse bu ışıl ışıl meşhur meydanın yanı sıra Senso-Ji tapınağını da görmeden gelmemek gerekir.
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99
Xingping | ÇİN -
Liu Jin isimli tarihin en meşhur hadımağalarından birinin memleketi olan bu tarihi şehrin yeni yüzü endüstriyelleşmenin kıskacında ama eski yüzünde keşfedilecek çok şey var.
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64
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99
Havana | KÜBA -
Devrim öncesi ve sonrası ikiye ayrılan Havana'da değişmeyen tek şey renkler ve hareketlilik. Şehri anlamak ve duymak için dar sokaklarında, külüstür arabalarında dans edenlerin arasından dolaştığınızda, şehre tutulmamanız işten değil.
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65
65
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99
Vinales | KÜBA -
Havana ne kadar renkliyse gidenlerin anlattığına bakılırsa Vinales de bir o kadar sadece ve dingin. Ülkenin meşhur purolarının yapıldığı bu bölgedeki tarlalara, tepelerden at sırtında gidilmesi öneriliyor.
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66
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99
Lijiang | ÇİN -
Karlı dağların gölgesindeki şehri aydınlatan şenlik ateşleri ve yerel halkın otantik kültürü Lijiang'ı görülmeye değer yapıyor.
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67
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99
Quepos | KOSTA RİKA -
Ülke turizminin merkezlerinden olan bu tropik mekan, lagünleri, yağmur ormanlarının altında sahil boyunca sıralanan kulübeleleri, sincap maymunlarıyla farklı bir tatil arayanların seveceği türden bir deneyim vadediyor.
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68
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99
Altay Dağları | MOĞOLİSTAN -
Orta Asya ve Türk kültürünün kökeninin oluştuğu sıradağlarda konar göçer kültür hâlen devam ediyor. Geleneksel kartal ve şahin avcılığını görmek, şamanlarla karşılaşmak hâlâ mümkün.
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69
69
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99
Cehennem Kapısı | TÜRKMENİSTAN -
Türkmenistan'ın Ahal Vilayetindeki Derveze ilçesinde, çağı 70 metreyi bulan bu doğal gaz kuyusu, metan gazı çıktığı için 1971 yılında Rus bilim insanları tarafından çevreyi korumak için o ateşe verildi ve o zamandan beri kuyu sürekli yanmakta. Haliyle turistlerin de ilgi odağı.
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70
70
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99
Kapalı Çarşı | İSTANBUL -
Avrupa ve Asya'nın buluştuğu eşsiz İstanbul'un tarihi çarşısı yerli yabancı her turistin uğrak noktası. Dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biri olan yüzlerce yıllık mekanda 4 bini aşkın dükkan var. Listedeki diğer yerler ise şöyle:
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71
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72
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73
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74
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75
75
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99
Shwe Ba Taung Labirenti | MYANMAR
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76
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77
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79
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80
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81
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82
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99
Zeitz Modern Sanat Müzesi | GÜNEY AFRİKA
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83
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84
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85
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86
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87
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88
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99
Lençóis Maranhenses Ulusal Parkı | BREZİLYA
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89
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90
90
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99
Tam Coc & Ninh Binh Vadisi | VİETNAM
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91
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92
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93
93
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99
Sedlec'in İskelet Kilisesi | ÇEKYA
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94
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95
95
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99
Sintra Bahçeleri | PORTEKİZ
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96
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97
97
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99
Saint-Jean-Cap-Ferrat Plajı | FRANSA
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98
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99