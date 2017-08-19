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Kapalı Çarşı | İSTANBUL -

Avrupa ve Asya'nın buluştuğu eşsiz İstanbul'un tarihi çarşısı yerli yabancı her turistin uğrak noktası. Dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biri olan yüzlerce yıllık mekanda 4 bini aşkın dükkan var. Listedeki diğer yerler ise şöyle: