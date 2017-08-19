TURİZM

Mutlaka görülmesi gereken 99 yer

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:09:59 HABERTURK.COM

Turizm otoriteleri, dünyadaki gidilmesi gereken en iyi yerleri seçti. Business Insider tarafından yapılan araştırmada Türkiye de 3 turistik mekanıyla listede yer aldı

  • 1 Mutlaka görülmesi gereken 99 yer
    1 | 99

    Virunga Ulusaa Parkı | KONGO -

    3470 metrelik Nyiragongo Yanardağı dağ gorillerini görmek için birebir. Turistlerin ilgisi nedeniyle konaklanabilecek kulübelerin de olduğu dağdan dünyanın en büyük krater gölü de izlenebilir.

  • 2 Mutlaka görülmesi gereken 99 yer
    2 | 99

    Lofoten Adaları | NORVEÇ -

    Doğa harikası bu takımada şirin balıkçı kulübeleri, koyu renkli soğuk denizi ve ürkütücü zirveleriyle muhakkak görülmesi gereken yerlerden.

  • 3 Mutlaka görülmesi gereken 99 yer
    3 | 99

    Motu Tiapaa | MAUPİTİ - 

    Fransız Polinezya'sında bulunan 1200 kişinin yaşadığı bu volkanik ada pudra rengindeki ilginç plajı dışında Antarktika yolculuğunu yapan kambur balinaların da geçiş rotasında olan özel bir yer.

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  • 4 Mutlaka görülmesi gereken 99 yer
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    Kapadokya | TÜRKİYE - 

    4 milyon yıl önce gerçekleşen volkanik patlamaların yarattığı ülkemizin doğa harikası Suitcase yazarı India Dowley'a göre Star Wars filminden çıkmış gibi. Ünlü yazar Kapadokya'nın son zamanlarda gitgide daha çok ilgi çektiğini belirten eşsiz bir turistik mekan olarak anlatıyor.

  • 5 Mutlaka görülmesi gereken 99 yer
    5 | 99

    Kazbegi | GÜRCİSTAN - 

    4 ülkeye yayılan Kafkas Dağları;'nın Gürcistan bölümünde, geniş bir vadiye konumlanmış Kazbegi kasabası şelaleleri ve olağanüstü doğasıyla yerli yabancı turistlerin gözdelerinden

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