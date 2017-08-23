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Otellerde yanıltıcı yıldız tanıtımına 300 bin TL ceza

Bazı otel ve turizm işletmelerinin yıldız aldatmacasıyla müşterileri mağdur etmesi üzerine harekete geçen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı muhtelif firmalara ceza yağdırdı

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 08:07:27 Güncelleme: 08:10:40

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, turizm yatırım ve işletmelerinin yanıltıcı yıldız tanıtımını içeren reklamlarla tüketicileri ekonomik açıdan mağdur etmemesi için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Bülent Tüfenkci, bu kapsamda, Reklam Kurulu’nun 8 Ağustos tarihli toplantısında, yanıltıcı yıldız tanıtımı içeren reklamlara ilişkin muhtelif firmalar hakkında yaklaşık 300 bin TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verildiğini belirtti.

Tatile çıkacak tüketicilerin mağdur olmamaları için reklamlarda ifade edilen bilgilerle yetinmeyerek farklı kaynaklardan araştırma yapmaları gerektiğini söyledi.

AYIPLI HİZMET KAPSAMINDA

Tüfenkci, yanıltıcı yıldız tanıtımları sebebiyle mağduriyet yaşayan tüketicilerin, ayıplı hizmet kapsamında uyuşmazlık konusunun parasal sınırlarını dikkate alarak tüketici hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine başvurmalarını istedi.

Tüfenkci, yerli ve yabancı turistlere yönelik aldatıcı reklamlarla ülke turizmine zarar verilmesine asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

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