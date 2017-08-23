Norveçliler Türkiye'ye gelmek için "#EvetBenGidiyorum" kampanyası düzenlediler

Bu konudaki rahatsızlığı dile getirmek için Facebook'ta yürütülen #EvetBenGidiyorum" (#JaJegReiser) isimli kampanya, şu ana kadar yarım milyon kişiye ulaştı.



Steinar Johansen (67) ile iletişim öğrencisi Çınar Şimşek'in düzenlediği kampanyaya destek verenler, özellikle sefer sayısının az olması ve fiyatların pahalılığından şikayetçi oldu.



Gazeteye konuşan Johansen, kampanya ile seyahat acenteleri ve havayolu şirketlerine Norveçlilerin Türkiye'ye gitmek istediğini söylemek istediğini ifade etti. İlk defa 6 yıl önce Alanya'ya gittiğini, o günden sonra da hem yaz hem kış Türkiye'yi ziyaret ettiğini vurgulayan Johansen, Türk halkının sıcak kanlılığına ve yardımseverliğine vurgu yaptı.



Alanya'nın kendine has bir atmosferi ve sıcaklığı olduğuna dikkati çeken Johansen, "Burada turizm ile şehir hayatının doğal bir karışımını buluyorsunuz. Pek çok güzel ve çocuklar için de uygun olan plajlar var. Ayrıca kendinizi modern bir Türk şehrindeki yerel şehir hayatının tam ortasında bulmak için otelinizden veya dairenizden fazla uzaklaşmanız gerekmiyor" dedi.



Norveç medyasında Türkiye hakkında çıkan olumsuz haberlerden seyahat acentelerinin etkilendiğine işaret eden Johansen, terör saldırılarının yaşandığı diğer ülkelere kıyasla Norveç basınında Türkiye haberlerinin aşırı derecede olumsuz ele alındığını kaydetti.



"2018'DE KAPASİTEMİZİ ARTIRACAĞIZ"



Bir turizm şirketi temsilcisi olan Nora Aspegren ise yaz sonuna doğru Türkiye'ye olan ilgide bir artış gözlemlediklerini, 2018 yazı için Türkiye kapasitelerini yüzde 25 artıracaklarını söyledi. Başka bir turizm yekilisi Tonje Lokaas Fossum da Dagbladet gazetesine yaptığı açıklamada 2018 yılında bir artış beklediğini ifade etti.



Norveç havayolu şirketi Norwegian Air temsilcisi Lassa Sandaker-Nielsen ise terör saldırıları nedeniyle yaza kadar talep ve arzda bir düşüş olduğunu ancak yaz itibariyle Türkiye'ye yaptıkları seferlerde büyük ilgi gördüklerini bildirdi.

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