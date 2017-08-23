TURİZM

Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego Bodrum'dan ayrılamadı

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:13:44 DHA

Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne eşi ve çocuklarıyla tatile gelen ve yatıyla cennet koylara demir atan Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego, ilçeden ayrılamadı. Üç günlüğüne Çeşme'ye gidip kente dönen Pliego, Bodrum Çarşısı'ndaki lokantada işkembe çorbası içti, yöresel lezzetleri tattı

  • 1 Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego Bodrum'dan ayrılamadı
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    Meksika'nın en zengini ve Azteca TV isimli iki TV ile Electra ve Salinas Group'un yönetim kurulu başkanı 61 yaşındaki Ricardo Salinas Pliego, eşi Maria Laura Medina ve çocukları Ricardo Emilio ve Crist¢bal Patricio ile birlikte 2 Ağustos'ta, 15 milyon dolarlık özel jetiyle Milas- Bodrum Havalimanı'na geldi.

  • 2 Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego Bodrum'dan ayrılamadı
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    Ardından VIP araçla, Bodrum'un Göltürkbükü'nde kendisini bekleyen 75 metre uzunluğunda ve 80 milyon dolar değerindeki 4 katlı 'Azteca' isimli yatıyla Ege'ye açıldı. 

     

     

     

  • 3 Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego Bodrum'dan ayrılamadı
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    Yunanistan'ın Mikanos, Tilos ve Leros adalarına gezen Pliego ve ailesi, geçen cuma günü tekrar Bodrum'a döndü. Bir süre sonra ise İzmir'in Çeşme İlçesi Alaçatı Koyu'na gitti.  

     

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  • 4 Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego Bodrum'dan ayrılamadı
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    İki gün Çeşme'de demirleyen Pliego ailesi, dün öğle saatlerinde Bodrum'a dönüp Göltürkbükü'ndeki Cennet Koy'a demir attı. 

     

  • 5 Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego Bodrum'dan ayrılamadı
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    Ricardo Salinas Pliego, çocuklarıyla su sporları yaptı, yatın arkasındaki su parkında oynadı. 7 yaşındaki Ricardo Emilio'nun su kayağındaki ustalığı görenleri şaşırttı. Pliego'nun moda tasarımcısı ve moda editörü eşi Maria Laura Medina'nin denize girdiği, güneşlendiği görüldü. 

     

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