Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego Bodrum'dan ayrılamadı

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Meksika'nın en zengini ve Azteca TV isimli iki TV ile Electra ve Salinas Group'un yönetim kurulu başkanı 61 yaşındaki Ricardo Salinas Pliego, eşi Maria Laura Medina ve çocukları Ricardo Emilio ve Crist¢bal Patricio ile birlikte 2 Ağustos'ta, 15 milyon dolarlık özel jetiyle Milas- Bodrum Havalimanı'na geldi.