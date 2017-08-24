Setur 2017’nin ilk yarısında yüzde 23 büyüdü

Setur’un Genel Müdürü Ahmet Sönmez, açıklanan sonuçlarla ilgili olarak “Şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejisinin sonuçlarını şimdiden görmekten çok mutluyuz. Turizmin geleceğine yatırım yapmaya devam ettik ve hem Türkiye içinde hem de yurtdışındaki tüm pazarlarımızda önemli büyümelere imza attık. 2017’nin ilk yarısında bir yandan iş sonuçlarımızı büyütürken, diğer yandan da teknolojiye ve insan kaynağına yatırım yaptık. Bu yatırımın sonuçlarını da yıl sonu performansımızda göreceğimize inanıyoruz” dedi.

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