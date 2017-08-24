Setur
TURİZM

Setur 2017’nin ilk yarısında yüzde 23 büyüdü

Setur, turizm ve duty free ana iş kollarının 2017’nin ilk 6 ayındaki performansını açıkladı. Yılın ilk 6 ayındaki net satış hacmini, önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 23 artıran şirket, Haziran sonu itibarıyla 684 milyar TL’lik satış hacmi sağladı. Setur Duty Free ise yılın ilk ayında cirosunu yüzde 31 artırdı

24 Ağustos 2017 Perşembe, 11:46:50 Güncelleme: 12:27:55

Setur’un Genel Müdürü Ahmet Sönmez, açıklanan sonuçlarla ilgili olarak “Şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejisinin sonuçlarını şimdiden görmekten çok mutluyuz. Turizmin geleceğine yatırım yapmaya devam ettik ve hem Türkiye içinde hem de yurtdışındaki tüm pazarlarımızda önemli büyümelere imza attık. 2017’nin ilk yarısında bir yandan iş sonuçlarımızı büyütürken, diğer yandan da teknolojiye ve insan kaynağına yatırım yaptık. Bu yatırımın sonuçlarını da yıl sonu performansımızda göreceğimize inanıyoruz” dedi.

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