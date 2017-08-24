Polnet Atatürk Havalimanı
TURİZM

Atatürk Havalimanı'nda tatilciler polnet yoğunluğuna takıldı

İstanbul Atatürk Havalimanı son günlerin en yoğun gününü bugün yaşadı.Kurban Bayramı tatiline şimdiden çıkanlarla hac için Suudi Arabistan'a gidişler İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa yol açtı

24 Ağustos 2017 Perşembe, 12:29:48 Güncelleme: 12:33:33

Atatürk Havalimanı'nda yaşanan yoğunluğa Emniyet Genel Müdürlüğü Polnet Bilgi Sistemi'nde yaşanan yavaşlama da eklenince pasaport kontrol noktalarında kuyruklar oluştu. Polis uçaklarını kaçırma tehlikesi yaşayan yolcuları bankoları dolu tutarak uçaklara yetiştirmeye çalıştı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, bayram tatiline erkenden çıkanlar ve hac için kutsal topraklara gidişler Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğuna yol açtı. Atatürk Havalimanı son günlerin en yoğun günlerinden birini yaşadı. Tatile çıkanlar iç ve dış hatlar terminalinde yoğunluğa neden oldu. Terminal giriş kapıları başta olmak üzere pasaport ve biniş bankolarında uzun kuyruklar meydana geldi.



Giriş ve çıkış noktalarında yoğun araç trafiği oluşurken bazı yolcularda uçaklarını kaçırma endişesi yaşadı. Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü Polnet Bilgi Sistemi'nde meydana gelen yavaşlama Atatürk Havalimanı'nda pasaport kontrol noktalarında yoğunluğu artırdı.Polis, bütün pasaport bankolarını açarak yolcuları uçaklarına yetiştirmeye çalıştı.

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