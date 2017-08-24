BW PLUS The President Hotel Genel Müdürü Burak Aydın'dan turizme dair önemli açıklamalar

Temmuz ayının oldukça yoğun geçtiğini ve son 2 yıla göre en yüksek oda gelirine ulaştıklarını kaydeden BW PLUS The President Hotel Genel Müdürü Burak Aydın,"Geçtiğimiz yıla oranla, bu yılın Temmuz ayında yüzde 35 doluluk artışı yakaladık.

Ağustos ayı, Temmuz ayına göre daha yoğun başladı ve bu yoğunluk Kurban Bayramı sonrasına kadar devam edecek gibi görünüyor. Eylül ayının son çeyreğinden sonra taleplerin azalması bekleniyor ve daha önceleri İstanbul’un en yoğun aylarından olan Ekim maalesef geçen yıl olduğu gibi sakin geçecek gibi görünüyor” dedi.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen turistlerin yanı sıra yurtdışında ikamet eden Türkleri misafir etmekte olduklarını anlatan Burak Aydın, henüz Avrupa ve Amerika pazarlarında bir kıpırdanmanın olmadığını ve bu pazarlarda ciddi bir hareketlenme için minimum 3 yıla ihtiyaç duyulacağını da belirtti.

ÇİN PAZARI 2018'DE İVME KAZANABİLİR

Çin Hükümeti tarafından 2018 yılının ‘Türkiye Turizm Yılı’ ilan edildiğini hatırlatan Burak Aydın, şunları kaydetti:

“Çinli turistlerin yurtdışına çıkışlarında devletin resmi olarak yönlendirecek olması, Çin pazarından büyük bir fırsat ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Hükümetimizin, Bakanlığımızın, TÜROB’un ve özel sektörün bu konuda yapacakları çalışmaları önemsiyoruz. Bu girişimler faydalı olacaktır. 2018 yılı ve gelecek yıllarda bu pazardan ivme kazanabiliriz.”

PAZAR GİTTİKÇE "SON DAKİKAYA" DÖNÜYOR

Gelecek yıla ilişkin değerlendirmede bulunan Burak Aydın, konuşmasına şöyle devam etti:

"Pazar, gittikçe daha çok “son dakikaya” dönüyor ve 2018 yılı için hatırı sayılır bir kıpırdanma için henüz çok erken. Elbette, acenteler fiyat toplama gayreti içerisinde ama oteller de doğru fiyatları uygulayabilmek adına biraz olsun önlerini görmeyi istiyor. Bu konuda, sadece fiyatların biraz daha yukarı doğru çıkması gerekiyor. Nitekim 2017 yılı fiyatları, 2016 yılının altında seyrettiği için dolulukların artması, işletmelere aynı paralellikte pozitif anlamda yansımadı."