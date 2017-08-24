Amadeus 750 milyondan fazla yolcu taşıttı

190 üzeri ülkede hizmet veren seyahat endüstrisinin önde gelen teknoloji çözümlerinden biri olan Amadeus’un ilk 6 aylık performansını değerlendiren Amadeus’un Başkan ve CEO'su Luis Maroto, “Yılın ilk yarısında olumlu bir ilerleme kaydettik. Yolcu sayımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 19.8’lik bir artış yakalayarak 750 milyonun üzerinde yolcu taşınmasını sağladık. Olumlu sonuçlar, çeşitli sektörlerdeki faaliyet performanslarının yüksek olmasının yanı sıra Navitaire’in konsolidasyon etkisi sayesinde geldi" dedi.

Amadeus IT Group, S.A., 2017'nin ilk yarısında, 574 milyon euro kâr elde etti. Böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,1 artış gerçekleştirilmiş oldu. Ocak-Haziran döneminde şirketin gelirleri yüzde 9,5 artarak 2,490 milyar euroya ulaşırken, FAVÖK yüzde 10,1 artışla 998,9 milyon euro oldu.

Dağıtım segmentinde, seyahat acentelerinin uçuş rezervasyonu sayısı toplam 295,2 milyon ile yüzde 5,7 büyüme kaydetti. BT Çözümlerinde, binen yolcu sayısı ise yüzde 19,8 artışla 753,4 milyona ulaştı.



EN HIZLI BÜYÜYEN BÖLGELER LATİN AMERİKA VE ASYA PASİFİK

Amadeus olarak ilk altı ayda Latin Amerika ve Asya Pasifik pazarlarında çok ciddi bir büyüme yakaladıklarını belirten Marato, şunları söyledi;

“Rezervasyonların tüm bölgelerde artması, seyahat acentelerinin uçuş rezervasyonları alanındaki rekabet içindeki pozisyonumuzun yarım puanlık artışla yüzde 43,6’ya ulaşmasına katkıda bulundu. En hızlı büyüyen bölgelerimiz olmaya devam eden Latin Amerika ve Asya-Pasifik, sırasıyla yüzde 14,7 ve yüzde 10,0 artış kaydetti.

Gelirler 1,635 milyar Euro ile 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6 artış kaydetti. Seyahat acentelerinin uçuş rezervasyonu sayısı yüzde 5,7 artışla 295,2 milyona ulaştı. 2017’nin ilk yarısında, Westjet Airlines ve Korean Air dahil olmak üzere toplam 21 adet yeni sözleşme veya içerik anlaşması yenilemesi imzaladık."