Volkswagen ile ilgili Türkiye'de müthiş iddia

Hürriyet Gazetesi'nden Emre Özpeynirci, bugün Volkswagen'in hafif ticari aracı Caddy'nin Türkiye'de üretilebileceğine dair önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Özpeynirci'nin haberi şöyle:

"Türkiye’nin en çok satan markaları arasında olmasına rağmen yıllardır bir türlü yatırıma ikna edilmeyen Alman Volkswagen’in doğrudan olmasa da dolaylı olarak üretim yapabileceği sinyali geldi. Bilmeyenler için Volkswagen’in Türkiye’de yatırım yapabileceğine ilişkin ilk gelişme 2006 yılında yaşanmıştı.

Dönemin Volkswagen Binek Araçlar Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Michael Kern, İstanbul Autoshow ziyaretinde Türkiye’de VW markalı araç üretiminin görüşme aşamasında olduğunu belirterek, “Rusya ve Hindistan’da üretime başladık. Ülkenizde üretim konusu masamızda ancak henüz karar vermedik” açıklamasını yapmıştı.



Bu açıklamanın ardından dönemin Doğuş Otomotiv CEO’su Aclan Acar da, söz konusu modelin ticari araç olduğunu belirterek, görüşmelerin sürdüğünü onaylamıştı. İşte 11 yıl önce gazete manşetlerine taşınan o olası model ise VW’nin hafif ticari modeli ‘Caddy’ idi. Daha sonra her ortamda buna ilişkin sorular çıkmış ama hiç bir zaman Volkswagen Türkiye’de yatırıma ikna olmamış ve gelmemişti.

YENİ CADDY VE AMAROK

Alman Volkswagen, hem hükümetin tüm çabalarına ve bastırmasına hem de ortağı Doğuş Grubu’nun yatırımda yer almak istemesine rağmen hiçbir zaman Türkiye’yi yatırım planına dahil etmedi. Geçen sürede zaten hem hükümetin hem de basının ilgisi azaldı ve konu gündemden çıktı, ta ki geçtiğimiz hafta Amerikan Wall Street Journal gazetesinde çıkan bir habere kadar.

Gazetede yayınlanan ve gözlerden kaçan haberde Fiat Chrysler Grubu ve Volkswagen’in hafif ticari araç üretimi konusunda işbirliği yapabileceği iddiası yayınlandı. Konuyla yakından ilgili bir kaynak, FCA ve Volkswagen’in özellikle hafif ticari araç üretilmesi için görüştükleri belirterek, “Durum hâlâ çok belirsiz ama görüşmeler yapılıyor. İki grubun bu işbirliğinin gerçekten peşinde olup olmadığını görmek zorundayız” açıklamasını yaptı. Gazetedeki haberde bu işbirliğinin VW’nin hafif ticari araç modeli Caddy ve pick-up modeli Amarok’un gelecek versiyonlarını içerebileceği paylaşıldı.

6 MARKAYA ÜRETİYOR

İşte haberdeki Türkiye’yi ilgilendiren bölüm ise 11 yıl önce üretimi gündeme gelen Caddy oldu. Peki Türkiye’yi neden ilgilendiriyor? Sebebi çok açık, bugün Fiat’ın özellikle Caddy boyutundaki hafif ticari araç sınıfında üretim merkezi Türkiye daha doğrusu Bursa. Yani Fiat’ın bu sınıftaki modellerini tüm dünyaya Tofaş üretiyor.

Bu yüzden olası bir işbirliği sonrası yeni Caddy’nin adresi Bursa olabilir. Bu da yıllardır Türkiye’de yatırıma çağrılan Volkswagen’ın doğrudan olmasa da dolaylı gelmesi anlamına gelir.

Fiat Chrysler Grubu’nun (FCA) dünyadaki üç stratejik üretim merkezinden biri olan Tofaş aynı zamanda grubun Avrupa’daki ikinci büyük Ar-Ge merkezi konumunda. Tofaş, 450 bin adetlik kapasiteye ulaşan Bursa fabrikasında, Fiat Linea ve Egea otomobil modellerinin yanı sıra, Minicargo projesi kapsamında Fiat, Citroen ve Peugeot markalarına, Yeni Doblo projesi kapsamında ise Fiat, Opel, Vauxhall ve RAM markalarına üretim yapıyor.

TİCARİ ARAÇTA ORTAKLIK ŞART

BUGÜN Fiat, Peugeot, Citroen’in dışında Opel/Vauxhall ile ortak ticari araç üretimi yapıyor. Diğer taraftan Avrupa’da Renault, Nissan ve Dacia’dan sonra Mercedes’e de ticari araç üretimi yapmaya başladı. Bu işbirliklerinin hepsi ticari araç üretiminin çok meşakkatli olmasından kaynaklanıyor.

Peki ticari araçta ortak üretimle hedeflenen ne? Öncelikli olarak ticari araç yatırımı ve üretimi otomobilden daha zor. Çünkü bugün bir otomobilin 4 farklı kasa tipi varsa, bu hafif ticari bir araçta 1000’in üstüne çıkıyor. Yani yatırım tutarı çok yüksek. Buna karşılık ticari aracın getirisi ise daha fazla. Bu yüzden az yatırımla ortaklık markalara daha kârlı geliyor. Bu sayede otomobildeki rekabete daha fazla para ve enerji ayırabiliyorlar.

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