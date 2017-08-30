Trakya'daki 5 kara kapısından 379 bin 704 aracın giriş, 311 bin 910 araç ise çıkış yaptı

Tüfenkci, yaptığı yazılı açıklamada, tatil ve bayram dönemlerinde gümrük idarelerinde yığılmalar görülebildiğini, yoğunluğun en fazla yaşandığı 30 Haziran-26 Ağustos tarihlerinde Trakya'daki 5 kara kapısından 379 bin 704 aracın giriş, 311 bin 910 aracın ise çıkış yaptığını ifade etti.



Tüfenkci, önümüzdeki dönemde 67 bin 794 aracın daha çıkış yapmasının beklendiğini belirterek, Kapıkule'den giriş yapan araçların bir kısmının çıkış için Hamzabeyli ve Pazarkule Gümrük kapılarını tercih ettiğini kaydetti. Kapıkule'den Bulgaristan'a saatte ortalama 150-160 araç çıkışı olduğuna işaret eden Tüfenkci, bu sayının günlük 3 bin 500 araca karşılık geldiğini açıkladı.



Tüfenkci, 21-29 Ağustos 2016 tarihlerinde 62 bin 670 aracın giriş yaptığı bilgisini paylaşarak, sayının bu yılın aynı döneminde yüzde 12.7 artışla 70 bin 614 olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Bulgaristan'a açılan sınır kapılarındaki tır kuyrukları ve araç yoğunluğuna da değinen Tüfenkci, Bakanlık olarak ihracatçının işini kolaylaştırmayı, ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.Tüfenkci, "Bulgaristan'a açılan kapılardaki tır kuyrukları ve araç yoğunluğu, gurbetçilerin aynı anda dönüşe geçmelerinden ve Bulgar tarafında işlerin yavaş ilerlemesinden kaynaklanıyor. İhracatımızın etkilenmemesi ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Bulgaristan tarafı ile görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yoğunluğun önüne geçmek için ise vatandaşların "Taşıt Ön Beyan Uygulaması"nı kullanmalarının önemine işaret eden Tüfenkci, haziran ayında uygulamadan 3 bin 89 aracın faydalandığını, yaz sezonunun başladığı ve yurtdışında yaşayan vatandaşların ülkeye giriş yaptığı temmuz ayında ise bu sayının 26 bin 243'e yükseldiğini kaydetti.



Geçen yılın temmuz ayında uygulamayı kullanarak kapılardan geçen araç sayısının 17 bin 83 olduğunu belirten Tüfenkci, "Taşıt beyan sistemini kullananların sayısı arttı ancak ulaşılan sayıyı yeterli bulmuyoruz" açıklamasında bulundu.

Tüfenkci, uygulama sayesinde vatandaşların sınır kapılarına gelmeden önce taşıt bilgilerini Bakanlığın web sayfasını kullanarak girebileceklerinin altını çizdi.

Uygulamayla gümrük kapılarında işlemlerin daha hızlı tamamlandığına ve bekleme süresinin asgari düzeye indiğine işaret eden Bakan Tüfenkci, "Normalde taşıt başına 3-4 dakikayı bulan kayıt işlemi gümrük memurunca veri girişi yapılmayıp sadece bilgilerin doğruluğu kontrol edileceğinden, ön beyanla 30 saniyeye inmektedir. İşlemlerin daha da hızlandırılması amacıyla ayrıca idarelerimizde ilave personel de görevlendirmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"PLAKA TANIMA SİSTEMİYLE ÇOK DAHA HIZLI VE GÜVENLİ GEÇİŞ SAĞLAYACAĞIZ"

Gümrüklerdeki iş akış süreçlerini hızlandırmak amacıyla, kara sınır kapılarındaki durak sayılarının azaltılacağını bildiren Tüfenkci, "Kara sınır kapılarındaki manuel kayıt sistemi yerine son teknoloji kullanarak hazırlanan plaka tanıma sistemi ile çok daha hızlı ve güvenli geçiş sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, sistemin 20 kara sınır kapısında kurulması çalışmalarının devam ettiğini, sistemin ekim ayında faaliyete geçmesinin planlandığını kaydetti.

Sistemin kurulmasıyla sınır kapılarına gelen tüm araçların duraklama yapmadan geçiş yapacağına işaret eden Tüfenkci, "Sistem, gümrüklerde araç kayıtları için harcanan zamanı azaltacak. Araçlara ülke içerisindeki trafik ihlalleri dolayısıyla kesilen trafik cezalarının tahsil ve takibine imkan sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

Trakyadaki 5 kara kapısı

Kapıkule Sınır Kapısı

Sınır kapısı bayram yoğunluğu