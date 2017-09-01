Turisti kandırmanın cezası büyük

Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinatörlüğünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Gayrettepe Şube Trafik Müdürlüğü, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ulaştırma Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü (Tütün ve Nargile), Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amirliği, Fatih Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, Beyoğlu Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, İstanbul Turist Rehberleri Odası ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile İstanbul turizmini denetlediklerini anlattı.
Denetimlerinin acenta, kaçak acenta, rehber, kaçak rehber, kaçak transfer, hanutçuluk, çığırtkanlık, seyyar satıcı, dilenci, eldeci, bar, gece kulübü ve yüksek hesap uygulayan mekanlar gibi birçok konuyu kapsadığını ifade eden Yılmaz, tüm bu çalışmalarla İstanbul'da turizm ile ilgili olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını amaçladıklarını kaydetti.
"TURİSTLERİN MEMNUNİYETİ İÇİN DENETİMLERE VE ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ"
Dr. Coşkun Yılmaz, denetimler sonucu 1618 sayılı yasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal işlemleri uyguladıklarını belirterek, turizmde önemli potansiyel barındıran Türkiye'de turizmin gelişmesi ve gelen turistlerin memnuniyeti için denetimlere ve çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.
Yılmaz, "2017'nin 7 ayında 6 bin 949 kişi, araç, rehber, acenta denetlenmiş olup 32 iş yerine hanutçuluktan dolayı kapatma, 37 iş yerine kaçak acentalık faaliyetinden dolayı men ve 2 milyon 63 bin 894 lira cezai işlem uygulandı." dedi.
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