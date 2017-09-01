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Bayram süresince son derece yoğun geçecek olan Ayvalık'ın eylül ayı süresince de bu kadar olmasa da aynı yoğunluğu yaşayacağına inanıyorum. Ayvalık özellikle eylül-ekim aylarında çok daha güzel oluyor. Bu mevsimde Türkiye'nin dört bir yanından Ayvalık'ımıza gelen ziyaretçilerimiz de bunun bilincinde."