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Dinler, "Kurban Bayramı'nda yerli turistlerin ilgisi yoğun oldu. Her gün 100'den fazla balon, rüzgar ve hava koşullarına göre farklı noktalardan kalkış yapıyor. Tura katılanlar eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. Bölgede, tura göre farklı fiyatlar var ancak şirketimizde kişi başı nakit fiyat 130 euro. Bu yıl geçen yıl ki Kurban Bayramı tatiline kıyasla çok daha fazla yoğunluk var." diye konuştu.