Yunan adalarına Türk turist ilgisi

Oniki adalar olarak bilinen Dodekanisos adalarında, sadece 600 nüfusu bulunan Lipsi adasına, nüfusu kadar Türk vatandaşı turist olarak geldi. Kurban bayramı tatilini adalarda geçirmek isteyenler adeta adalara akın ettiler. Lipsi limanında demir atmak için adeta kuyruğa giren Türk bayraklı tekneler adaya bayram havası getirdiler.
DHA'nın haberine göre, aylar önceden bayram tatilinin uzunluğundan haberdar olan ada halkı Türk gemilerini ve feribotlarla gelen Türk vatandaşlarını karşıladılar.
"TÜRK TURİSTLER ADA EKONOMİSİNE BÜYÜK DESTEK"
Bayramın ilk gününde adaya demir adatan teknelerin yüzde 80´inin Türk bayraklı olduğunu söyleyen Lipsi Belediye Başkanı Fotis Mangos, bu bayram adanın nüfusu kadar Türk vatandaşını adalarına geldiğini ifade ederek "Türk turisleri her yıl dörtgözle bekliyoruz. Dostlarımız, kardeşlerimizi burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk ziyaretçilerimiz ada ekonomisi için büyük önem taşıyor" dedi.
Adadaki eski bir Osmanlı hapishanesini restorana dönüştüren Türk dostu Manolis Hiras, adaya gelen Türk gemileri limanda karşılayarak, dostlarım dediği Türk vatandaşlarına özel menüler hazırlıyor. Hiras; "Her bayram Türk dostlarımızla birlikte biz de bayram yapıyoruz. Dünya milletleri arasında en fazla para harcayan ve bizim lezzetlerimizden anlayan Türklerdir. Onlar bizim dostumuz ve herzaman adamızın özel misafirleridir" diye konuştu.
1 MİLYON TÜRK TURİST GİTTİ
Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Yunanistan´ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, geçen yıl Türkiye´den ülkelerine 1 milyon civarında turist geldiğini açıklayarak en büyük hedefleri arasında turist sayısını karşılıklı olarak arttırmak olduğunu ifade etmişti.
KENDİ KENDİNE YETEN TEK ADA, HERŞEY ORGANİK
Bayram tatilinde Türklerin en fazla tercih ettiği adalardan biri olan Lipsi Adası Bodrumdan 2.5 saat uzaklıkla, Yelkencilerin gizli cenneti olarak bilenen ada, henüz kitle turizmle bozulmamış sakin küçük bir ada. Güneydoğu Ege´de bulunan adacık gruplarından oluşuyor. Leros adasının kuzeyinde ve Batnaz adasının doğusunda 16 km kare yüzölçümü ve 36 km kıyı şeridiyle sadece 600 kişinin yaşadığı bir ada.
Tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar bir yerleşim yeri olan Lipsi adası yüzölçümü itibariyle Yunanistan´da en fazla kiliseye sahip olan ada olarak da biliniyor. Adada 600 kişi yaşıyor olmasına rağmen 52 tane kilise bulunuyor.
- Yunan Adaları
- yunanistan türkiye
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.