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D'Andria, şunları anlattı:

"Hierapolis'te bulunan bu Plutonium yani Cehennem Kapısı'nın dünyada benzeri olmayan arkeolojik bir değeri var. Buradaki termal kaynaklardan zehirli gaz çıkıyor. Halen bu gaza maruz kalan küçük hayvanlar ve kuşların öldüğünü görüyoruz. Antik çağda insanlar buranın cehennem girişi olduğunu düşünmüşler. Burada boğalar kurban etmişler. Antik çağ yazarları da bu duruma şaşırmış ve kitaplarına bu olayı yazmışlar."