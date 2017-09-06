Bodrum 15 günde tatilci akınına uğradı

Bodrum Belediye Başkanı Kocadon, belediyeye ait bir kafede basın mensuplarıyla bir araya geldi.
10 günlük Kurban Bayramı tatilini de kapsayan son 15 günlük sürede ilçede 1.5 milyonun üzerinde misafir ağırladıklarını ifade eden Kocadon, şunları söyledi:
"İç ve dış hatlarda uçak sayılarına baktığımızda müthiş bir artış var. Bunun yanında Bodrum'a giren araç sayısı 300 binleri buldu. Bu süreç içinde Bodrum'un; yatırımcısı, otelcisi, esnafı ile tüm misafirlerini çok iyi ağırladığını görüyoruz. Birkaç münferit olay dışında kazasız belasız Bodrum tatil sürecini atlatmış vaziyette. Bu da Bodrum'un ne kadar iyi turizm yaptığının bir göstergesidir. Burada önemli olan Anadolu halkının Bodrum'a verdiği destek. Bunu bir daha vurgulamak istiyorum." dedi.
Bodrum'u en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını, turizm konusunda hedefler koyduklarını anlatan Kocadon, önümüzdeki dönemde 30 fuara katılacaklarını, ayrıca ilçenin tanıtımı için Anadolu'ya çıkarılan tanıtım tırının bir örneğini de Avrupa'ya çıkarmak istediklerini kaydetti.
İLÇENİN ÇÖP SORUNU
Tatil süresinde ilçede yaklaşık 5 milyon 300 bin kilogram çöp çıktığını da belirten Kocadon, ilçede çöp sorununun 45 yıldır sürdüğünü, bu süreçte birçok proje üretildiğini fakat bir türlü yaşama geçirilemediğini bildirdi.
Kocadon, "Türkiye'nin dünyaya mal olmuş bir isminde böyle bir sorunun yaşanması ülke sorunudur. Bu sorunu bütün belediyelerimizle, bakanlıklarımızla ve hükümetimizle iş birliği yaparak bir an önce çözmemiz lazım. Şu anda zorlandığımız tek şey Bodrum'un katı atığı." diye konuştu.
Katı atıkların toplanması konusunda ilçede düzenli bir tesis bulunmadığını ifade eden Kocadon, bu sorunun çözümü için hükümet yetkililerinden destek istedi.
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