HT Egeli'de yer alan habere göre, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ekonomik verilerde, algı ve beklentilerde başlamış bir bozulma gözlense de, bugüne kadar çok badireler atlatan ülkemizin bunun da üstesinden gelecek birikim ve potansiyele sahip olduğunu söyledi. Ekonomide yüzde 7. 4 ile ilk çeyrekte oldukça yüksek bir büyümenin yaşandığını, ancak aynı gün açıklanan cari açık verilerinin yıllık 57 milyar dolarlık açığı işaret etmesinin daha fazla dikkat çektiğini söyleyen Yorgancılar, “Bu durum ekonomik birimlerin olumsuz gelişmelere duyarlılığının daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır” dedi. Ekonomi politikasının en önemli boyutlarından birinin beklentilerin iyi yönetilmesi olduğunu vurgulayan Yorgancılar, “Ülkenin seçim konjonktürüne girmesi ve bunun bazı belirsizlikleri beraberinde getirmesi söz konusu olmuştur. Ancak, koşulların zorluğu bizleri yıldırmamalıdır. İnanıyorum ki, bu badireyi Türkiye ekonomisi güçlenerek atlatacaktır” dedi.

İhracata odaklanmalıyız

Bu çerçevede öncelikle yavaşlayacak iç talebi, kur artışlarının da desteğiyle, ihracat ile ikame etmek gerektiğini ifade eden Ender Yorgancılar, “Bunun için de AB ilişkiler tekrar canlandırılmalı, komşularla ve Kuzey Afrika ülkeleri gibi geleneksel pazarlarla ekonomik ve siyasi ilişkiler güçlendirilmelidir. Bu bağlamda ayrıca Yeni Orta Vadeli Ekonomi Program öngörülerini açıklamaları da iyi olacaktır” diye konuştu.