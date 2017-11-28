Ekonomik güven endeksi 97,9 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Kasım ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 oranında azalarak 101,4 değerinden 97,9 değerine düştü.



Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.



Kasım ayında tüketici güven endeksi 65,2 değerine, reel kesim güven endeksi 109,8 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 99,7 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 99,9 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 82,4 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksi