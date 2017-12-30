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Yeni yıl planınız için yardımları kabul edin. Kapınızı davetlilere açtınız ama herkes parti için bir şey yapsın ya da getirsin ki gecenin sonunda olan size olmasın. Mesela abur cuburların hepsini siz almaya çalışmayın, davetlilerin de getirmesini isteyin. Herkes içeceğini kendisi getirsin.