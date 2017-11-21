Ekonominin geleceği tartışılacak

Türk Telekom’un katkılarıyla düzenlenen zirvede Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve geleceği masaya yatırılacak. Kapanış konuşmasını Başbakan Binali Yıldırım’ın yapacağı zirvenin konuşmacıları arasında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç, Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ve Türk Telekom CEO’su Paul Doany de yer alıyor.

İlki geçen yıl düzenlenen Bloomberg HT Türkiye Ekonomi Zirvesi siyaset, ekonomi iş dünyasından üst düzey katılımcıları ağırlayacak. Zirvede, Türkiye’de Bankacılığın Geleceği, Gayrimenkulde Yatırım Fırsatları, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sistemi ile Mega Projeler başlıklı 4 ana oturum gerçekleşecek.