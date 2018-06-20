Rusya’nın ev sahipliğini yaptığı 2018 Dünya Kupası tam gaz devam ederken, 1980- 2014 yılları arasında oynanan Dünya Kupaları üzerinden yapılan analizler, Brezilya hariç, kupada, ekonomisi güçlü olan ülkelerin daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. ABD’li dev yatırım bankası Goldman Sachs, her Dünya Kupası öncesi hazırladığı ve artık geleneksel hale gelen kapsamlı Dünya Kupası raporunu yayınladı. Bankanın raporuna göre, 1980-2014 arasındaki turnuvalarda maç kazanmak ile ekonominin gücü arasında çok ciddi bir kesişim söz konusu.
ALMANYA ZİRVEDE
Raporda, ülkelerin ekonomik verimlilik ve üretkenliği ile Dünya Kupası’ndaki üretkenliği arasında ciddi bir bağ olduğu belirtilirken, ekonomideki üretim ve verimlilikleri ve kupada kazandıkları maç sayıları arasında çok önemli bir bağ olduğu kaydediliyor.
Raporda, bir tek Brezilya’nın bu durumun dışında tutulabileceği vurgulanırken, ülke ekonomisinin görece düşük üretim ve verimlilik performansına karşın yüzde 70 maç kazanma oranı ile genel değerlendirmenin dışında olduğu ifade ediliyor. Brezilya’nın söz konusu döneme ait 2011 yılı sabit fiyatları ile satın alma gücü paritesi ise 10 bin dolar seviyelerinde yer alıyor.
Raporda, ekonomik üretkenlik ve verimlilik ile Dünya Kupası’nda kazanılan maçalara göre bakıldığında Almanya, yüzde 65’lerdeki maç kazanma oranı ve 35 bin dolarlardaki satın alma gücü paritesi ile bu anlamda optimizasyonu en iyi sağlayan ülke olarak öne çıkıyor. Hollanda ise yüzde 54 maç kazanma oranı ve 38 bin dolar düzeyindeki satın alma gücü paritesi ile Almanya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor.
FIFA turnuvada 400 milyon dolar dağıtacak.
Kupa şampiyonu 38 milyon dolar alacak.
Finalde elenen takım 28 milyon dolar alacak.
Kupaya katılım ödülü 8 milyon dolar.
AVUSTRALYA’DA PARA ÇOK, GALİBİYET AZ!
Rapora göre, Tunus, hem ekonomik verimlilik ve üretkenlik hem de Dünya Kupası’ndaki verimlilik göz önüne alındığında en kötü durumdaki ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. 1980-2014 arasındaki turnuvalarda maç kazanma oranı yüzde 9’larda olan Tunus, 2011 yılı sabit fiyatlarıyla 7 bin dolar ile dikkat çekiyor. Avustralya ise 35 bin dolarlık satın alma gücü paritesine karşın yüzde 15 maç kazanma oranı ile bu anlamda en dengesiz ülke konumunda.
FİNALDE BREZİLYA, ALMANYA’YI 2-1 YENER
ŞAMPİYONU TUTTURAMIYOR AMA KUPA İLK 3’TEN BİRİNE GİDİYOR
Goldman Sachs’ın raporuna göre, yapay zekâ ile 200 bin farklı model üzerinden yapılan tahminde Dünya Kupası’nda yarı finalde Fransa-Brezilya ve Portekiz-Almanya eşleşmesi olacak. Kupanın şampiyonu ise Almanya’yı 2-1 yenecek olan Brezilya olacak. Rapora göre, Brezilya’nın şampiyonluk oranı yüzde 18.5, Fransa’nın yüzde 11.3, Almanya yüzde 10.7, Portekiz yüzde 9.4 ve Belçika yüzde 8.2. Bankanın bundan önceki iki dünya kupasındaki raporlarına bakıldığında da her iki turnuvada da yine kupayı Brezilya’nın alacağını öngördüğü görülüyor.
Her ne kadar önceki iki turnuvada şampiyon doğru tahmin edilemese de kupanın gittiği ülke Goldman Sachs’ın en fazla şans verdiği ilk 3 ülke oluyor.
Kurumun, 2014 ve 2010’daki raporlarındaki şampiyon adayı da Brezilya idi. Ancak 2014’te Brezilya ve Arjantin’in ardından şans tanıdığı Almanya, 2010 yılında ise Brezilya’nın ardından en fazla şans tanıdığı İspanya kupayı kazandı.
MERKEZ BANKASI PENALTI BAĞLANTISI
Rapora göre, turnuvaya katılan ülkelerin merkez bankalarının para politikalarının başarısı ile Dünya Kupası’nda kazandıkları penaltı atışlarını gole çevirmeleri arasında da güçlü bir korelasyon var. Bu konuda Belçika, Almanya ve Paraguay’ın kazandıkları penaltıları gole çevirme oranı yüzde 95’in üzerindeyken, bu ülkelerin merkez bankaları enflasyon hedefinden yüzde 0.5’in altında bir oranda sapmış.
Bu konudaki en kötü örnek Meksika: kazandığı penaltıların yüzde 10’unu gole çevirirken, merkez bankası enflasyon hedefinden yüzde 1.6 sapmış.
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