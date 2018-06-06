Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasıyla 1 Haziran'dan itibaren bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağı belirtilmişti. 1 Haziran'dan itibaren politika faizini fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitleyen Merkez Bankası, faiz koridorunun da bu orana kıyasla eksi/artı 150 baz puanlık bir marj ile belirleneceğini açıklamıştı.

Ekonomistler, yarın gerçekleştirilecek PPK toplantısında Merkez Bankası'nın, ek faiz artırımına gitmeden önce, halihazırda sahip olduğu politika araçlarının yarattığı alanı etkin olarak kullanmayı tercih edeceğini belirterek, politika faizinde değişiklik yapmayacağı öngörüsünde bulundu.

PPK toplantısında ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda politika faizinde bir değişiklik yapılmaması ve faizin yüzde 16,50'de sabit bırakılması halinde, borçlanma faiz oranı (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 15,00, marjinal fonlama oranı (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 18,00 ve GLP faiz oranı da yüzde 19,50 olacak.

"İLAVE FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ BANA GÖRE DÜŞÜK GÖRÜNÜYOR"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın 23 Mayıs'taki olağanüstü PPK toplantısında, GLP faizini 300 baz puan artışla yüzde 16,50 seviyesine yükselttiğini, ayrıca, para politikası operasyonel çerçevenin sadeleştirilmesi sürecinin tamamlanmasına ilişkin nihai adımın atıldığını ve yüzde 16,5 olarak belirlenen bir hafta vadeli repo faizinin tüm fonlamanın sağlanacağı kanal olarak yeniden politika faizi niteliğine kavuştuğunu hatırlattı.

Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"TCMB'nin söz konusu toplantı özetlerinde ise karar metninden çıkarılan 'gerekirse ilave parasal sıkılaşma yapılabilecektir' cümlesinin yer alması dikkati çekmişti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın Londra ziyaretinde de gerekirse ilave sıkılaşma yapılacağı mesajı verildiğinden de bahsedilmişti. Ancak 23 Mayıs'taki toplantıda 300 baz puan faiz artışına gidilmesi ve para politikası çerçevesinde sadeleşmenin gerçekleşmesi nedeniyle ilave faiz artışı ihtimali bana göre düşük görünüyor."

Bürümcekçi, enflasyondaki mayıs ayı artışının bankanın öngörüleri paralelinde gerçekleştiğini düşündüğünü kaydetti.

Karar öncesi yapılan bazı anketlerde katılımcıların yaklaşık yarısının 50-100 baz puan aralığında faiz artışı beklediklerini aktaran Bürümcekçi, beklentinin genele yayılmadığını ancak artış bekleyenlerin olmasının TCMB'nin PPK toplantısında işini zorlaştıracak gibi göründüğünü söyledi.

"SADELEŞME ADIMI PARASAL SIKILAŞMADA ÖNEMLİ ALAN YARATTI"

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı da enflasyonda son dönemde gözlenen hızlanma ve kur etkisiyle ilgili devam eden risklere karşın TCMB'nin, olağanüstü toplantıyla açıkladığı sert faiz artırımı ve akabinde gerçekleştirdiği sadeleştirme adımlarıyla parasal sıkılaşmada önemli bir alan yarattığını belirtti.

Söz konusu kararlar sonrası politika faizi olarak gösterilen bir haftalık repo ihale faiz oranının temel fonlama aracı olmasına karşın finansal koşullarda ek sıkılaşma oluştuğunda TCMB’nin, gecelik olarak faiz koridorunun üst bandından fonlama olanağının da bulunduğunu ifade eden Tokalı, "Dolayısıyla bankanın ek faiz artırımına gitmeden önce, halihazırda sahip olduğu politika araçlarının yarattığı alanı etkin olarak kullanmayı tercih etmesi olası görünüyor." dedi.

"FAİZ ARTIŞI BEKLEMİYORUM"

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı ise piyasada, "Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın Londra ziyaretinin ardından TCMB'nin enflasyondaki yükselişe faiz artırarak tepki vereceğine" dair bir beklenti oluştuğunu ifade etti.

Kanlı, yarınki PPK toplantısında bir faiz artışı beklemediğini dile getirerek, "Bu beklentime dair ilk argümanım, TCMB'nin faizi 300 baz puan artırırken zaten mayıs ayındaki yıllık enflasyonun artacağından haberdar olması... Üstelik basitleştirme adımından bir gün önce yaptığı konuşmada TCMB Başkanı Çetinkaya, faizin mevcut seviyesini yeterli bulduklarını ifade etmişti." şeklinde konuştu.

Sadece mayıs ayında yıllık enflasyondaki yükselişin TCMB için faiz artışına yeterli motivasyonu sağlamayacağını belirten Kanlı, "TCMB'nin, yükselen yıllık enflasyon yerine orta vadeli enflasyon görünümünü baz alacağını ve iletişimde de aslında bunu kastettiğini düşünüyorum." dedi.

"HERHANGİ BİR FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLEMİYORUZ"

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü ve Başekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, PPK toplantısında herhangi bir faiz değişikliği beklemediğini ifade ederek, özellikle son dönemdeki TCMB iletişiminde, "23 Mayıs'ta gerçekleştirilen 300 baz puanlık faiz artırımı ve sonrasında operasyonel çerçevedeki sadeleştirme ile beraber mevcut para politikası duruşunun enflasyon baskılarını azaltabilecek yeterlilikte görüldüğü" sinyalinin ön plana çıktığını kaydetti.

Gökşen, "Baz senaryomuzda, herhangi bir değişiklik beklemiyor olmamıza rağmen kur tarafında sadeleştirme adımı sonrası yaşanan rahatlamanın yerini yine bir miktar baskının aldığı düşünülür ve enflasyon tarafına baskı yaratabileceği endişesi doğarsa ölçülü bir adımın yapılabileceğini de göz ardı etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Gökşen, düşük olasılık olsa bile 50 baz puanlık bir faiz artırımı ihtimalini de göz önünde bulundurduklarını söyledi.

AA FİNANS ANKETİ

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik 22 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği piyasa beklenti anketine göre, ekonomistlerin 12'si bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemezken, 10 ekonomist politika faiz oranında 50 ila 100 baz puanlık artış öngörüyor.



