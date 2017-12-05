Ekonomiye dijital doğan şirketler yön verecek

Bulut bilişimin yaygınlaşmasının etkisiyle dijitale doğan şirketler ekonominin yeni liderleri olabilir. Veri merkezi Radore geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısıyla Türkiye’nin dijital olarak doğan şirketlerine ev sahipliği yaparak hızla büyümeleri için gereken altyapıyı sağlamak üzere yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. IDC verilerine göre, önümüzdeki 3-4 yıl içinde dijital dönüşüm ile geleneksel şirketler ve doğrudan dijitale doğan şirketler dünya ekonomisine yön verecek.
Bulundukları sektör ya da konum bağımsız olarak tüm işletmelerin büyümeleri için yaptıkları işte “Dijital Düşünme” yeteneğine sahip olması gerektiğini dile getiren RadoreVeri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı, “Şirketlerin yüzde 78’i ise kendilerinden sonra sektöre giren dijital girişimlerin işlerini ellerinden almasından endişe ediyorlar. Accenture raporuna göre, her 4 işletmeden 3’ü önümüzdeki 3 yıl içinde yeni bir segmentte rekabet edeceklerini tahmin ediyor. Görünen o ki, pek de haksız sayılmazlar. Zira 1955 yılında yayınlanan Fortune 500 listesinin yüzde 85’i günümüzde faaliyetlerini sürdürmüyor. 2000 yılında Fortune 500 listesininse yarısı tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı” dedi.
Dijital düşünebilmek ve bilgi teknolojileriyle büyüyebilmek için esnek yapılara ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Radore Veri Merkezi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, “Önümüzdeki yıllarda tüm dünyada en hızlı gelir artışı bilgi tabanlı ürün ve hizmetlerden gelmesi bekleniyor. Bu büyümenin temelini ise bulut bilişimin sunduğu esnek yapılar oluşturacak. 2020 yılında tüm kurumsal BT altyapı ve yazılımlarının yüzde 67’sinin bulut tabanlı hizmetlerden oluşacağı öngörülüyor. Artık işletmeler bulutu önceliklendirmek yerine, dijital yapılarını geliştirebilmek için ‘sadece bulut’ stratejisiyle hareket etmeliler. Böylelikle geleneksel rakiplerine kıyasla pazarda çok daha etkin olabilirler” dedi. Radore’nin de birçok dijitale doğan işletme barındırdığına dikkat çeken Akyol, bu şirketlerin hızla değişen taleplerine en uygun çözümü sunmak için gereken altyapıyı sağladıklarını dile getirdi.
EMLAK SEKTÖRÜNDE YAPAY ZEKA VE BÜYÜK VERİ ETKİSİ
Toplantıda açıklamalarda bulunan Zingat Kurucu Ortağı ve CTO’su Mehmet Erkek, gayrimenkul sektöründe verinin önemini şu sözlerle ifade etti: “Günümüzde veri, artık petrol değerinde. İçinde bulunduğumuz dijital çağda, büyük verinin şirketleri dönüştürme anlamında ne kadar büyük bir rol oynadığını her geçen gün karşımıza çıkan farklı ihtiyaçlar doğrultusunda deneyimliyoruz. Öyle ki, çok hızlı şekilde gelişen ve değişen bilgi toplumu çağına ayak uyduramayan şirketlerin yaşama şansının kalmadığı bir dönemdeyiz” dedi.
Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi alanlarındaki gelişmelerin dünyada son yıllarda ciddi bir ivme kazandığına dikkat çeken Mehmet Erkek, “Bu konuların yakın takipçisi ve uygulayıcısı olarak, biz de Zingat.com’da gayrimenkule veri ve teknoloji boyutu kazandırıyoruz.Kurduğumuz platformda yapay zekâ ve büyük veri teknolojilerini kullanarak sektörde kullanıcılarımızın emlak seçimlerinde doğru bilgiye erişmelerini sağlayarak, bu süreçteki deneyimlerini arttırma amaçlı hizmetler ve araçlar sunuyoruz” şeklinde konuştu.
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