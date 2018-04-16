Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için nefesler tutuldu. Binlere öğrenci, KPSS'de sorulan sorulara doğru ynaıt vermek için çabalayacak. Peki EKPSS ne zaman? EKPSS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

EKPSS NE ZAMAN?

Binlerce öğrencinin beklediği EKPSS, ÖSYM tarafından 22 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Tek oturumda yapılacak olan sınavda öğrenciler sorulan sorulara doğru yanıt vermek için çabalayacak.

Sınavın ardından da öğrenciler sınav sonuçları için bekleyişe geçecek ve sonuçların açıklanmasıyla puanlar kontrol edilecek.

EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

e EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

Sınava sayılı günler kala sınav giriş yerlerini gösteren sınav tgiriş belgesi erişime açılmış ve öğrenciler belgelerini edinmişti. Ancak hala sınav giriş belgesini edinmeyen adaylar da bu belgeyi nasıl alabileceğini araştırıyor.

EEKPSS sınav giriş belgesini edimek isteyen öğrencilerin ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. Kimlik nK ve aday şifreleri ile giriş yapması gerekmektedir.

Daha sıonra da sol menüde yer alan 'Başvuru Sürecindekiler' ekmesi ile de EKPSS için sınav giriş gelgesi alınabilir.

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