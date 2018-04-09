Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından engellilerin devlet memurluğuna alınmaları için gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları 06-21 Şubat 2018 tarihleri arasında alınmıştı. Sınava başvuru yapan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını merakla beklerken, ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre EKPSS sınav tarihi belli oldu. EKPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2018 EKPSS ne zaman yapılacak? İşte 2018 EKPSS ile ilgili her şey...

EKPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

EKPSS'ye başvuru yapan adaylar, sınava hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınava gireceklerini yerleri merak ediyor. ÖSYM tarafından EKPSS sınav yerlerinin ne zaman yayınlanacağı konusunda bir bilgi paylaşılmadı. Fakat diğer sınavlara bakacak olursak , EKPSS sınav yerlerinin sınav tarihinden bir önceki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2018 EKPSS, 22 Nisan'da 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacak. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirilecek.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar.

Bu sınavın sonuçları 15 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.

EKPSS'DE UYGULANACAK TESTLER VE SORU SAYILARI

Genel Yetenek Testi

1 - Türkçe 15 soru

2 - Matematik 15 soru

Genel Kültür Testi

1 - Atatürk İlkeleri e İnkılap Tarihi 10 soru

2 - Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 soru

3 - Türk Kültür ve Medeniyetleri 3 soru

4 - Türkiye Coğtafyası 5 soru

5 - Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6 soru

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